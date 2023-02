Cabina di regia semestrale per monitorare l’avanzamento del patto

È legato a un nuovo ‘Patto per la sicurezza’, che verrà firmato a breve dal sindaco Marco Panieri (in qualità di presidente del Circondario) e dal prefetto Attilio Visconti, il progetto per l’ampliamento e il potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino.

L’accordo lungo l’asse Bologna-Imola si basa sulla volontà, espressa dall’ente di via Boccaccio, di "rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio", si legge nell’intesa. E questo attraverso l’utilizzo di tecnologie che, "affiancate alle attività ordinarie delle forze di polizia e della polizia locale associata – recita sempre il documento –, consentano di implementare il controllo del territorio e di potenziare l’efficacia deterrente tipica di tali strumenti". In questo senso, il Circondario è intenzionato ad "avvalersi delle specifiche risorse previste ai fini della realizzazione di sistemi di videosorveglianza, sulla base delle linee guida adottate su proposta del ministro dell’Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali", si ricorda sempre nell’accordo.

Nel patto tra Palazzo Caprara e l’ente di via Boccaccio le parti riconoscono che "occorre intervenire in materia di sicurezza urbana". E questo, prosegue il documento, "attraverso azioni volte alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e alla promozione del rispetto del decoro urbano".

Ciò detto, nel quadro dei "princìpi di leale collaborazione", Circondario e Prefettura "richiamano il ruolo di centralità del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, quale sede privilegiata di esame e di coordinamento delle iniziative in materia di politiche di sicurezza urbana".

Gli strumenti operativi attraverso i quali verrà attuato concretamente l’accordo sono, come detto, 25 nuove telecamere. Gli occhi elettronici serviranno al "controllo dei confini territoriali per mezzo di telecamere lettura targhe" nonché al "presidio delle aree interessate dai numerosi eventi di respiro internazionale che la città di Imola ospita, tenendo conto anche di alcune aree particolarmente significative per il numero di reati registrati".Infine, è istituita in Prefettura una cabina di regia, composta dai rappresentanti delle forze di polizia e della polizia locale, per monitorare lo stato di attuazione del Patto, con cadenza semestrale.

e. a.