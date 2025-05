Caccia a un nuovo gestore per il chiosco del centro sportivo. Il municipio di Casalfiumanese ha pubblicato un avviso per intercettare le manifestazioni di interesse e concedere in uso il locale di via XXV Aprile all’interno dell’area sportiva del paese. Si tratta di un’indagine esplorativa dell’ente per verificare la presenza di soggetti interessati a partecipare alla procedura per la concessione. Lo stabile, di proprietà comunale con superficie di circa 20 metri quadri tutti al piano terra, dovrà essere aperto in occasione di eventi ed attività. La durata della locazione è stabilita in 6 anni a decorrere dalla stipula del contratto prorogabili per altri 6. Il canone è quantificato in 2mila euro annui, con aggiornamento annuale nella misura del 75% della variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ma non verrà corrisposto al comune per i primi 6 anni perché il concessionario avrà l’obbligo di effettuare una serie di lavori. L’obiettivo, infatti, è quello di puntare sulla riqualificazione e valorizzazione della struttura. Possibile, con appuntamento, visionare l’edificio tramite sopralluogo e le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire al municipio entro le ore 12 del prossimo 11 giugno tramite pec (comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it).