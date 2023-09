Caccia al telefono rubato: trovato grazie l’app sul treno ad alta velocità

Imola, 21 settembre 2023 – Caccia al telefono rubato fra Venezia e un treno ad alta velocità. E alla fine la polizia di Imola riesce a ritrovarlo a restituirlo alla legittima proprietaria. Denunciato per ricettazione un ragazzo di 30 anni residente in provincia di Cosenza

La storia è di qualche giorno fa ma è emersa soltanto ieri. Inizia per la precisione domenica 10 settembre quando una donna imolese si presenta al commissariato di Imola per denunciare il furto del suo telefono Samsung A71. Il giorno prima era alla Mostra del cinema di Venezia e durante la visione di un film aveva appoggiato il telefono su un bracciolo. Ed era sparito. La ragazza ha fornito tutti i dettagli e anche il codice identificativo ‘Imei’.

Grazie a una app di localizzazione (ce ne sono diverse che svolgono questa funzione) aveva però scoperto, accedendo da un altro dispositivo, che il telefono era acceso. E in quel momento si trovava in un ristorante di Venezia. La polizia ha quindi subito contattato i colleghi di Venezia per un intervento.

In quel momento però la ragazza, che era ancora negli uffici del commissariato, ha visto che il telefono cominciava a muoversi sulla mappa. E velocemente. Si è presto capito che il ladro era salito su un treno. Il personale della polizia ha identificato, in base al tracciato e all’orario di partenza, che si trattava di un treno ad alta velocità diretto a Bari e quindi ha coinvolto la Polfer di Bologna. Con un rapido controllo si è scoperto che per caso su quel convoglio c’erano già due agenti per un normale servizio di controllo.

Trovare il telefono sul treno pieno era però praticamente impossibile. La donna però ha utilizzato una funzione che permette di far squillare il telefono anche se è in modalità silenziosa. E in questo modo gli agenti hanno individuato il presunto colpevole, che in effetti aveva con sé il telefono rubato.

Il giovane è stato denunciato per ricettazione – dal momento che era in possesso di un bene rubato – e il telefono, recuperato, è stato riconsegnato alla proprietaria.