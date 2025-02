Cade in casa e resta ferito. Anziano soccorso dal 118

La caduta, la paura, la chiamata ai vigili del fuoco. Momenti di preoccupazione ieri mattina in pieno centro a Castel San Pietro per un anziano solo e finito a terra, che ha chiesto aiuto perché non poteva più rialzarsi. È successo nella primissima mattinata, intorno alle 7. A chiamare la caserma dei caschi rossi, un 75enne che abita da solo. Da quanto si apprende, l’uomo sarebbe caduto in camera da letto, senza più riuscire ad alzarsi. Fortuna vuole che il pensionato avesse vicino a sé il telefono, con il quale ha allertato i vigili del fuoco, arrivati sul posto assieme a un’ambulanza. I caschi rossi sono poi riusciti a entrare nell’abitazione di via San Martino e hanno permesso ai sanitari di prestare le primissime cure al pensionato ferito.