Cade un ponteggio, tragedia sfiorata

Brusco risveglio ieri mattina per chi abita nel tratto cittadino di via Selice, tra via Mentana e via Meloni. Poco dopo le 7 è infatti caduta in strada un’impalcatura edile: il ponteggio è stato con ogni probabilità abbattuto da una raffica di vento, finendo per occupare parte della corsia stradale. Nessun ferito e nessuna auto schiacciata. Il frastuono ha provocato paura, e in pochi minuti alcuni curiosi si sono radunati per capire cosa fosse successo. Una pattuglia della polizia locale che si trovava a transitare proprio in via Selice pochi minuti dopo la caduta si è fermata e ha iniziato gli accertamenti.

Va da sé che un ponteggio non deve cadere in strada, men che meno se le raffiche di vento non sono tempestose, come non lo erano ieri mattina. E comunque, è spettato agli agenti della polizia locale cercare di capire quale fosse l’impresa edile coinvolta. Nel giro di poco tempo, gli agenti hanno trovato il coordinatore della sicurezza dell’impresa edile e il direttore dei lavori e li hanno sentiti a verbale, per redigere una relazione di servizio.

I lavori coinvolgono l’area delle ex cantine Poletti; si tratta di un cantiere di cui si parla ormai da una decina di anni, che comporterà la trasformazione di una porzione di centro storico. Al posto dei vecchi capannoni industriali sono previsti uffici, negozi e parcheggi.

Il ponteggio, non alto, presentava anche una tela bianca che potrebbe avere contribuito ad esaltare il cosiddetto effetto vela causato dal vento. Ecco, il vento: secondo i dati ufficiali dell’osservatorio meteorologico dell’istituto agrario Scarabelli, il vento da ovest nord-ovest ieri mattina ha quasi raggiunto i 40 chilometri orari. Non si tratta di un vento forte, ma può essere accaduto che intrufolandosi tra le case abbia acquistato una velocità maggiore, per il cosiddetto effetto Venturi di cui si vedono gli effetti a Trieste. Non può però avere raggiunto velocità tali da travolgere un ponteggio, peraltro alto al massimo tre metri. Ragion per cui, gli accertamenti degli specialisti saranno mirati sui doverosi strumenti usati (o non usati) per ancorare saldamente l’opera a terra e impedire pericolosi ribaltamenti.

Oltre alla polizia locale, sul posto sono andati i vigili del fuoco e i tecnici della sicurezza sul lavoro dell’Ausl. Le indagini sono proseguite per circa tre ore. In questo lasso di tempo, la strada è stata anche chiusa per un po’ al traffico per consentire la rimozione in sicurezza del ponteggio.

Maurizio Marabini