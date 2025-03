“Le sono caduti dei soldi”: rubata borsa piena di ori

Imola, 4 marzo 2025 – “Attenzione signora, le sono caduti dei soldi”. Il tintinnare di una monetina sull’asfalto e poi la frase, quasi una carinerira, l’attenzione di un passante gentile. Niente di tutto questo, semplicemente una truffa che ha permesso a una vera e propria banda arrivata da Milano di sottrarre la borsa a due donne, scappando con un bottino da diverse migliaia di euro. Due colpi nei parcheggi di due supermercati della città, con la medesima tecnica messa in opera dai tre malfattori. Il primo, parcheggiato dietro l’auto della vittima, per non farla uscire, l’altra (una peruviana di 26 anni) che avvicinava le donne e le distraeva gettando a terra una moneta dicendo che erano caduti loro dei soldi. Infine il terzo complice, un cubano 27enne che si occupava della borsa.

Colpi andati a segno l’uno a distanza di un’ora dall’altro. Il primo, in scena nel parcheggio del Conad Superstore di via Montericco ha visto sottrarre 1.200 euro oltre a una grande quantità di oggetti d’oro (che la signora stava portando da alcuni parenti) a una donna di 64 anni. Il secondo raggiro è invece avvenuto alla Lidl. Sempre con la stessa tecnica la banda si è impadronita della borsa della vittima, contenente circa 200 euro oltre al cellulare della 77enne.

Dopo le denunce sono subito iniziate le ricerche degli uomini del commissariato di Imola agli ordini del dirigente Luciano Di Prisco. Incrociando le immagini delle telecamere di sorveglianza, le descrizioni delle vittime e le riprese dei varchi cittadini, i poliziotti sono riusciti a risalire a una Toyota bianca, utilizzata presumibilmente dalla banda. In più, la borsa della prima vittima è stata trovata appena fuori dal casello autostradale di Castel San Pietro, imboccato dai truffatori in direzione Milano. Città in cui però sono stati bloccati in due: la cubana 27enne e la peruviana un anno più giovane. Per entrambe è scattata la denuncia per furto con destrezza.

E’ finita nei guai nei giorni scorsi anche una donna bulgara di 25 anni con diversi precedenti, pizzicata da una guardia giurata mentre sfilava 50 euro dalla tasca di un anziano nel reparto ortofrutta di un supermercato. In questo caso è scattata la denuncia per furto aggravato.