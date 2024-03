‘Caffè Alzheimer’, oggi l’inaugurazione

A Casalfiumanese è tutto pronto per l’inaugurazione di questa mattina alle 9 della nuova sede al 2/B di via 2 giugno de ‘Il caffè Alzheimer della Vallata’, spazio informale e accogliente per le persone affette dalla sindrome. Un presidio voluto con forza da associazione Alzheimer Imola, Lions Val Santerno e Comune. Non solo. Tutti i giovedì, dalle 10, spazio a una serie di momenti di socialità con psicologi e volontari. Iscrizioni aperte ma è necessario avere la tessera Alzheimer Odv (0542.604253 al sabato 9-11 o associazione@alzheimerimola.it).