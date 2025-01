Caffè della Rocca, ore decisive. Summit tra Comune e Area Blu. Avvocati al lavoro per il ricorso

Un summit con i legali per capire quali sono le carte in tavola per sbrogliare la matassa. L’incontro tra Comune, Area Blu e legali potrebbe essere messo in agenda già nelle prossime ore per cercare di trovare una soluzione al problema, dopo che il Tar ha annullato la gara indetta dalla società controllata dal Municipio che, all’inizio del 2024, ha affidato alla ditta Mr Bruce srl la gestione del Caffè della Rocca. A presentare il ricorso era stato Lorenzo Sabbioni, il precedente gestore del locale che si affaccia davanti allo storico monumento.

La ’prima mossa’ sembra ovviamente quella dell’immediato ricorso al Consiglio di Stato che porterebbe all’immediata sospensione del pronunciamento del Tar in attesa del successivo verdetto.

A questo punto si aprirebbero due strade: se il Consiglio di Stato annullasse il pronunciamento del Tar, l’attuale gestore potrebbe proseguire nella sua attività. Se invece anche il Consiglio di Stato rimanesse sulla stessa linea del Tar il bando che lo scorso inverno ha permesso alla ditta Mr Bruce srl di ottenere la gestione del locale sarebbe dichiarato decaduto e non resterebbe altra possibilità che procedere con la pubblicazione di una nuova gara a cui ovviamente potrebbe partecipare anche l’attuale gestore.

Insomma, una situazione piuttosto complessa con una certezza: il locale, in seguito alla sospensiva da parte del Consiglio di Stato, potrà continuare a restare aperto e al servizio dei clienti.

Nei punteggi delle singole valutazioni che avevano portato alla graduatoria finale incisero diversi elementi. Nella valutazione dell’offerta tecnica la ditta Mr Bruce era arrivata seconda dopo Caffè della Rocca (il precedente gestore che ha presentato ricorso). Per quanto riguarda invece l’offerta economica, determinante per la ’vittoria’, Mr Bruce aveva offerto un maxi-rialzo sull’importo a base di gara ottenendo così la gestione del locale.

red. cro.