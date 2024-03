Caffè della Rocca. Raccolte 120 firme a favore degli ex gestori. Critiche al bando

Una lettera per manifestare "solidarietà e affetto" al gestore uscente del Caffè della Rocca e contestare esito e contenuti del bando attraverso il quale si è arrivati al cambio di guida dell’attività. In calce, nome e cognome di 120 imolesi che si firmano ‘Amici della Baracchina’, dall’appellativo con il quale è conosciuto il locale a due passi dal monumento simbolo della città. Eccola qua l’ultima grana, da oggi sul tavolo di Comune e Area Blu, relativa all’aggiudicazione che qualche settimana fa ha interrotto la lunga permanenza di Lorenzo Sabbioni al timone del Caffè della Rocca. "Per tanti anni ha gestito con amore la mitica ‘Baracchina’ – dicono in riferimento all’ormai ex affidatario, uscito sconfitto dalla corsa a tre per guidare in futuro il locale –. Un posto speciale per tanti imolesi, un ‘luogo dell’anima’ plasmato da Giorgia e Lorenz, da loro curato e amato con impegno e sacrificio, dove le loro figlie sono cresciute e dove noi imolesi abbiamo trovato momenti di svago e di piacevolezza, uno dei pochi luoghi di Imola dove contemporaneamente eri a casa e in tutto il mondo".

Poi le contestazioni al bando vinto da Emanuele Brusaferri (già titolare di Galleria N.8 in centro storico) in virtù di un rilancio economico nettamente superiore a quello proposto da Sabbioni (+80% contro +10% rispetto al canone annuo di 26mila euro a base d’asta) e da un altro imprenditore veneto. Una gara pubblica che però, almeno secondo i promotori della petizione, non avrebbe preso in considerazione "aspetti e requisiti importanti". E cioè: "È stata richiesta un’esperienza professionale minima, tre anni e non consecutivi, mentre l’anzianità di esercizio nemmeno menzionata"; "non è stato richiesto alcun fatturato minino da parte delle società partecipanti a garanzia dell’offerta fatta".

E ancora: "Non è stato riconosciuto alcun criterio di priorità ai titolari uscenti, procedura già adottata in altri comuni della regione Emilia-Romagna che serve a premiare le gestioni virtuose dei locali di proprietà comunale – protestano i firmatari della lettera –. Tale procedura avrebbe potuto tener conto degli investimenti sostenuti dal precedente gestore per la manutenzione e il decoro dei locali così come delle migliorie strutturali ed estetiche, effettuate costantemente negli anni".

Insomma, una difesa a spada tratta dell’operato di Sabbioni. "Non si è salvaguardata un’attività sana, funzionante e apprezzata, che ha creato posti di lavoro e sodalizi commerciali con fornitori della zona – si legge nella missiva –. Non si è dato il giusto valore ad un’offerta tecnica valutata con il massimo del punteggio 80/80, quindi consono e onnicomprensivo di tutte specifiche espresse dal Comune".

E questo nonostante "il format proposto si è sempre dimostrato unico e originale", rivendicano i promotori della petizione, che a proposito della gestione uscente parlano di "alternativa totalmente nuova e trasversale, in linea con le esigenze dettate dalla cornice storica della Rocca Sforzesca, fiore all’occhiello della nostra città. Tutto questo grazie alla ricerca continua e incessante dei precedenti gestori, che hanno saputo accogliere non solo migliaia di cittadini imolesi, ma anche tantissimi turisti italiani e stranieri".

Inoltre, proseguono i firmatari della petizione, "la precedente gestione non si è dimostrata mai problematica, ha assolto ogni corrispettivo con puntualità, oltre ad apportare costantemente migliorie ai locali – concludono – senza mai gravare sulle casse comunali".