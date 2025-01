Caffè della Rocca, il Tar accoglie il ricorso del vecchio gestore

Imola (Bologna), 5 gennaio 2025 - Accolto dal tar il ricorso contro il bando che ha assegnato alla ditta mr Bruce la gestione del Caffè della Rocca. Il ricorso era stato presentato dal precedente gestore Lorenzo Sabbioni indicando quattro motivi per i quali il procedimento era da considerarsi nullo, fra i quali la modalità di determinazione del punteggio e la mancanza di indennizzo per il gestore uscente.

Ha ritenuto però fondato il ricorso per la mancanza di condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione o di riciclaggio e verifica del pagamento delle imposte, che Area Blu aveva ritenuto non necessario. Possibile che la società controllata dal Comune faccia ricorso al Consiglio di Stato. È previsto un punto con legali e Comune dopo le Feste.