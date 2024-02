Caffè della Rocca Imola, tre società in gara. Contratto per sei anni: aperte le buste

Imola, 20 febbraio 2024 – Sono tre le imprese interessate a rilevare le sorti del Caffè della Rocca, locale di proprietà del Comune tornato sul mercato in vista dell’ormai prossima conclusione del contratto di affitto. Oltre all’attuale gestore, alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte (ieri mattina) si sono fatti avanti altre due realtà. Si tratta della vicentina Falchi Srl e dell’imolese Mr Bruce. Quest’ultima, in particolare, ha sede al numero civico 8 di vicolo Troni, nel cuore del centro storico, immobile che da tempo ospita il locale Galleria N8. La valutazione delle tre proposte da parte della commissione tecnica nominata da Area Blu sarà fatta domani e quindi fra domani e giovedì si potrebbe conoscere l’esito della gara.

Il canone annuo è fissato in 26mila euro a base d’asta, per un contratto di sei anni rinnovabile per altri sei. Si procederà con quello che viene definito il "criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa", sulla base di parametri pensati tuttavia per premiare innanzitutto la parte tecnica (ben 80 punti su 100) della proposta. Vale a dire: esperienza nel settore, progetto di gestione e allestimento del locale.

Alla prima di queste tre voci, Area Blu ha deciso di assegnare un massimo di 25 punti, stabilendo che verrà valutato in particolare quanto fatto dal concorrente negli ultimi dieci anni.

Altri 45 punti sono invece in palio per chi dimostrerà, tra le altre cose, di essere pronto a organizzare eventi che "prevedono una maggiore rivitalizzazione – così recita il bando – del contesto storico artistico culturale nel quale è inserito il locale". Saranno premiate le proposte che garantiscono orari di apertura ampi.

Infine, ulteriori 10 punti sono stati invece destinati alle migliori idee per un allestimento del locale da portare però a termine nel più breve tempo possibile.

È chiaro insomma che, su queste basi, il gestore uscente ha di certo qualche carta in più da giocarsi rispetto alle altre due realtà a rilevare le sorti dell’immobile comunale.

Ad ogni modo, la gara è aperta. L’auspicio di Comune e Area Blu è innanzitutto che non verifichi quanto capitato di recente con il mancato affidamento dell’ex Bacchilega. E cioè che la proposta di gestione non rispetti il livello minimo dal punto di vista qualitativo previsto, vale a dire non riesca a superare la clausola di sbarramento (raggiungimento di almeno 50 punti nell’offerta tecnica per poter essere ammessi alla valutazione della proposta economica).

“Il locale oggetto della concessione verrà consegnato nello stato in cui si trova con la precisazione che sono presenti gli arredi di proprietà del precedente concessionario – si legge nel bando –. È facoltà dell’aggiudicatario della gara di acquisirli. Nel caso non trovassero un accordo sulla cessione degli arredi, o l’aggiudicatario non intendesse acquisirli, il precedente concessionario si farà carico di lasciare libero il locale con oneri a suo carico".

Di sicuro, il prossimo gestore del Caffè della Rocca dovrà fare i conti (nell’immediato forse un disagio, ma nel medio periodo un bel volano per l’attività) con il cantiere destinato a riqualificare in maniera evidente la fortezza cittadina grazie ai fondi del Pnrr e, in misura minore, ai soldi messi a disposizione dal Comune e dai privati attraverso l’Art bonus.

I lavori, abbinati al nuovo progetto di illuminazione pubblica portato avanti da Hera e Comune, cominceranno a marzo. In questo caso, l’appalto se lo è aggiudicato nei mesi scorsi la Cims di Borgo Tossignano, che ha presentato agli uffici di Area Blu la migliore offerta dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo: 3,5 milioni più Iva, con un ribasso del 6,5 per cento sulla base di gara. I cantieri, che dureranno un paio d’anni, interesseranno la riqualificazione delle aree esterne, dei cortili e degli spazi interni.

Previsto inoltre il rifacimento del tetto, il restauro dei camminamenti superiori e delle murature esterne. L’ultimo restauro della Rocca risale ormai agli anni Settanta.