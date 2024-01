Calci e pugni ai carabinieri. Giovane finisce in manette

Dopo essere stato pizzicato in sella a una bici rubata, ha aggredito i carabinieri. E ha provato perfino a morderli. Per questo motivo, un 24enne marocchino residente in città è stato arrestato dai militari dell’Arma. E ora, oltre a essersi beccato una denuncia per ricettazione, dovrà rispondere di minaccia, violenza e resistenza a un pubblico ufficiale.

L’episodio è accaduto lunedì scorso, in pieno giorno, alle porte del centro storico. Attorno alle 12.30, in caserma arriva una telefonata. A chiamare è un imolese che chiede aiuto per conto di una signora impegnata in una discussione con un uomo, accusato di averle rubato la bicicletta elettrica.

Siamo in via Aspromonte, a due passi dalla stazione ferroviaria e da quella dei bus. All’arrivo dei carabinieri, il presunto autore del furto, identificato appunto nel 24enne marocchino, non ci vede più. Il giovane prende a calci e pugni i militari, provando come detto anche a morderli. Non soddisfatto della propria condotta, sferra anche un colpo contro il veicolo militare; danneggiando il parafango.

Dopo essere stato tranquillizzato, il 24enne viene accompagnato in caserma. Una volta fornite le proprie generalità, si scopre che è già noto alle forze di polizia a causa dei precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di droga. Il giovane viene quindi arrestato per minaccia, violenza e resistenza a un pubblico ufficiale.

Poi c’è la denuncia per ricettazione, relativa alla bicicletta sulla quale si trovava in sella al momento dell’arrivo dei carabinieri. Il mezzo è infatti risultato effettivamente rubato dal garage della signora (una 38enne rumena residente in città) che aveva fermato il 24enne in via Aspromonte.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, la donna ha raccontato ai militari che la bici, un modello di nuova generazione a pedalata assistita del valore di tremila euro, le era stata portata via qualche giorno prima, quando ignoti avevano forzato il portone del suo garage.

A quel punto, la bicicletta è stata riconsegnata dai carabinieri alla legittima proprietaria. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 24enne arrestato dai militari dell’Arma è finito invece agli arresti domiciliari. Il tutto in attesa di presentarsi presto in tribunale per il processo per direttissima.