Calci e pugni al medico. Nei guai una 22enne

Ancora una volta momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Scaletta, dove una giovane paziente si è scagliata contro un medico colpendolo ripetutamente con calci e pugni. La protagonista dell’aggressione, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì, è una 22enne di origine marocchina, già nota alle forze dell’ordine, arrestata dai carabinieri. La vicenda è iniziata quando la ragazza, arrivata al pronto soccorso per un malore, è stata visitata dal personale sanitario. I medici hanno diagnosticato un abuso di sostanze stupefacenti e, al termine degli accertamenti, hanno deciso per le dimissioni immediate senza giorni di prognosi. Una decisione che la 22enne non ha accettato, reagendo con violenza nei confronti del dottore che l’aveva in cura. L’uomo ha riportato lesioni al volto. L’allarme è stato dato da una guardia giurata in servizio all’interno della struttura, che ha chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari hanno raggiunto rapidamente il pronto soccorso del Santa Maria della Scaletta, bloccando la giovane in evidente stato di agitazione. Dopo l’identificazione e l’arresto, la donna è stata portata in caserma. La Procura di Bologna ha convalidato l’arresto, disponendo la remissione in libertà della 22enne in attesa di processo. L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza dell’ospedale e sulle crescenti difficoltà affrontate dal personale sanitario, sempre più spesso esposto ad aggressioni durante lo svolgimento del proprio lavoro. Secondo gli ultimi dati diffusi nei mesi scorsi dall’Ausl, sono oltre un centinaio gli operatori sanitari aggrediti a Imola nel 2024. Centonove, per la precisione, testimoni loro malgrado di un fenomeno purtroppo in costante crescita anche a queste latitudini. In quasi un caso su cinque si parla di aggressione fisica (19,3%), mentre quella verbale si riscontra nel 62,9% delle circostanze e nel 22,1% dei casi si tratta di danneggiamenti alle cose (ogni episodio può essere un mix dei tre). Per quanto riguarda il genere, vengono aggredite più le donne che gli uomini (78% dei casi contro 22%), mentre la categoria più colpita è quella degli infermieri (70%), che in questa ben poco lusinghiera classifica staccano i medici (12%) e gli operatori socio-sanitari (6%). Venendo infine alla tipologia di aggressore, i responsabili sono quasi sempre pazienti (78% dei casi) o loro parenti (20,9%) e solo in pochissime circostanze un estraneo (1,1%).