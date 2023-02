Caldaia ko, trenta dipendenti al freddo

di Enrico Agnessi

Protestano i lavoratori comunali della Sala Miceti, dipendenti dei Servizi per il cittadino, da giorni al freddo a causa del malfunzionamento del sistema di riscaldamento. Sono 24 le firme in calce alla lettera recapitata ieri ai vertici del Municipio, che fa il paio con una missiva analoga inviata invece dai sindacati, per chiedere alla Giunta e ai tecnici di risolvere una situazione ormai insopportabile.

Al momento, nel tentativo di ovviare in qualche modo al problema, nella struttura di piazzale Ragazzi del ‘99 sono state portate quattro stufette elettriche. Da un lato, si tratta di strumenti evidentemente insufficienti per scaldare un ambiente molto grande come quello frequentato ogni giorno da decine di cittadini imolesi oltre che dai circa trenta dipendenti in questione. Dall’altro, se si vuole evitare un sovraccarico della rete elettrica, è impossibile aggiungere altre apparecchiature. Il risultato? Ieri mattina alle 8.30 i termometri della Sala Miceti segnavano 16,5 gradi. E solo dopo qualche ora, attorno a mezzogiorno, grazie all’aiuto delle stufette la temperatura si è assestata sui 19 gradi previsti.

"L’amministrazione già altre volte si è attivata con il servizio di manutenzione della caldaia per portarla a regime, ma i ripetuti tentativi sono stati inefficaci, tanto da far apparire il problema di carattere probabilmente strutturale, data la vetusta età della caldaia – ricordano i dipendenti nella loro lettera –. Ci è stato detto che nel nostro servizio verrà adottato il teleriscaldamento, ma ciò richiederà una tempistica tecnica dalla quale non si può esulare. Nel frattempo l’inverno incalza, e non siamo in grado di prevedere quando sopraggiungerà climaticamente la primavera".

Detto questo, "desideriamo continuare a erogare il servizio con risultati soddisfacenti (come risultato anche da recente positivo sondaggio dell’utenza di cui l’Amministrazione è a conoscenza), ma per farlo – proseguono i lavoratori – necessitiamo anche delle condizioni ambientali minime richieste per rendere sicuro il nostro ambiente di lavoro sotto il profilo di tutte le malattiesindromi collegate al raffreddamento con conseguenti malattie e assenze dal lavoro".

La replica del Comune è affidata all’assessora Elena Penazzi, titolare della delega ai Servizi al cittadino. "Ci siamo subito attivati per trovare una soluzione – sottolinea Penazzi –, ma purtroppo non è una situazione facile. Quell’impianto è obsoleto e non è mai stata fatta un’adeguata manutenzione. Abbiamo già messo a bilancio i 150mila euro per allacciare la struttura al teleriscaldamento in vista del prossimo inverno, nel frattempo possiamo solo affidarci ai tecnici per trovare una soluzione ai problemi che si stanno verificando in questi giorni. Ringrazio i dipendenti che stanno lavorando nonostante i disagi. Ci rendiamo perfettamente conto delle difficoltà, e stiamo cercando di risolverle".