Caldo, agricoltori sull’orlo della disperazione "Rischiamo di non raccogliere più la frutta"

di Mattia Grandi

Dalla bassa imolese alla vallata del Santerno non cambiano le criticità sul piano agricolo. E se l’estate fa rima con siccità e temperature elevate, l’inverno assomiglia sempre più ad un principio di primavera. Cambiamenti climatici che mandano per aria gli equilibri di un comparto legato alla regolare alternanza delle stagioni.

"Il 2022 è stata un’annata abbastanza critica – spiega Gian Marco Marocchi dell’azienda agricola Marocchi e del negozio L’Orto di Sesto Imolese –. Da una parte la siccità, dall’altra le gelate primaverili in piena fioritura. Veniamo da un paio di anni di continua salita". Preoccupa anche l’avvio di questo 2023: "Con 12-13 gradi tra Natale e Capodanno le piante non si fermano e diventa difficile per loro differenziare a frutta – ragiona –. Occorrono temperature rigide per permettere alle gemme di maturare al meglio. Potiamo ad occhi chiusi, ma bisognerebbe fermarsi e riprendere col freddo". Un problema serio. "Un clima sovvertito che sfasa la delicatissima fase di fioritura – conclude Marocchi dai suoi 42 ettari coltivati a melo e pero -. Rimedi? Non me ne vengono in mente e l’incidenza sulla produttività si farà sentire. Speriamo di invertire la rotta, ma il freddo tardivo adesso è un’insidia".

Sulla stessa lunghezza d’onda c’è Stefano Lelli coi suoi terreni all’altezza di Borgo Tossignano: "La miscela tra caldo e siccità del 2022 si è abbattuta sui frutteti causando un calo di produzione e pezzature al ribasso – analizza –. Le piogge nella seconda parte dell’estate hanno dato un po’ di ossigeno". Ma un dicembre e un inizio di gennaio così non aiutano: "È troppo caldo e il rischio di fioritura anticipata espone le piante alla successiva botta di gelo – prosegue Lelli –. Anche i mandorli, piantagione meno tipica nella zona, risentono di questi sbalzi fuori stagione". Pochi gli antidoti. "Per noi che coltiviamo frutta fresca, mandorle e marroni l’inverno è un periodo essenziale per il buon andamento del raccolto annuale – chiosa –. Per i problemi estivi è aperto il dialogo con il Consorzio della Bonifica Renana per la realizzazione di bacini artificiali in grado di servire la vallata. Vincolanti, in tal senso, i bandi e le risorse in arrivo da Pnrr e Psr".

Ancora più in alto, sopra a Fontanelice, c’è l’azienda agricola biologica certificata di Stefano Dardi. "Il 2022 ci ha presentato un’estate da 5-6 gradi in più di temperature massime rispetto al passato. Il tutto in piena collina – anticipa –. Non abbiamo sistemi irrigui di supporto e le piante, che hanno un apparato radicale molto profondo, si arrangiano con quello che c’è". Imperativo limitare al minimo la dispersione idrica del terreno: "La nostra era una zona nevosa ma dei fiocchi non c’è più traccia – continua Dardi –. In ottobre, abbiamo raccolto i marroni e le olive con la maglia a maniche corte. Ora ci sono noccioli con gemme primaverili quasi schiuse esposte alla possibile ondata di freddo".

Il futuro è un’incognita. "Non sappiamo dove sbattere la testa perché tante piante autoctone, come albicocco e castagno, hanno seri problemi – conclude –. Anche le coltivazioni alternative accusano le stesse difficoltà. Investimenti? Con i prezzi che impone il mercato i margini imprenditoriali sono minimi. Abbiamo pochi aiuti e scarsi profitti".