Caldo da bollino rosso Si sfioreranno 40 gradi "Boom di richieste per acqua irrigua"

Il sole a picco oggi brucia i campi dopo un maggio straordinario e terribile dove di acqua ne è arrivata fin troppa. Ma la terra chiede di essere dissetata, e la stagione della Bonifica Renana entra nel vivo con un vero e proprio "picco della domanda", registra il dirigente dell’area Agraria ed ambientale, Andrea Solmi. Sarebbe sbagliato parlare di criticità, "le abbondanti precipitazioni dei mesi scorsi hanno riempito fiumi e invasi", ma si continua comunque a lottare contro i danni della grande piena. "L’alluvione – spiega Solmi –, aveva danneggiato tre impianti, mandando le pompe sott’acqua e compromettendo i reticoli di scarico". Bene, dopo i lavori "ora due funzionano a pieno regime - prosegue –, mentre, la rotta del Sillaro aveva creato una situazione critica all’impianto del Correcchio: il suo ripristino è in fase di completamento: sarà pronto nelle prossime settimane, nel frattempo la distribuzione di acqua irrigua da quell’impianto è parzialmente ridotta".

C’è però il capitolo del caldo in arrivo che in una nota la Cgil di Imola ha ricordato come "comporti rischi elevatissimi per le lavoratrici e i lavoratori. Stiamo monitorando – spiega la rappresentante Morena Visani -, la situazione nelle aziende e nei cantieri del territorio perché siano adottate tutte le misure necessarie per preservare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro". In particolare, il sindacato ha "sollecitato la rimodulazione dei turni e degli orari, dove possibile, per consentire di lavorare nelle ore meno calde".

Insomma, tutti cercano di adattarsi al clima che cambia. Sul lato Bonifica Renana, è stato inaugurato pochi mesi fa un nuovo invaso a Castel San Pietro in grado di coprire un centinaio di ettari.

Contemporaneamente, aggiunge Solmi, "nella zona di Dozza (distretto Sellustra), è stato fatto uno studio sulla piovosità assieme all’università di Bologna. Stiamo valutando la creazione di un nuovo invaso che permetta di raccogliere acque da riuso o da fonti appenniniche per servire un territorio da sempre assetato".

Gabriele Tassi