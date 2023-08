Caldo e siccità, pesci in agonia Salvati dall’Asp Valsanterno

Un altro importante intervento per la salvaguardia della fauna ittica dei corsi d’acqua della vallata del Santerno per i volontari dell’Asp Valsanterno. Già, perché la fine del mese di agosto, con le scarse precipitazioni delle ultime settimane, coincide con un momento critico per il fiume Santerno ed i vari canali di bonifica. Tra questi anche quello della centralina idroelettrica di Castel del Rio che, oltre al prolungato periodo di siccità, paga dazio ai movimenti franosi provocati dall’alluvione della scorsa primavera. Così nei giorni scorsi il gestore della centrale insieme alle guardie ittiche Fipsas ed ai volontari della Valsanterno, associazione impegnata da anni nell’opera di riqualificazione del Santerno dal punto di vista ittico, sono intervenuti per recuperare i pesci rimasti in trappola. Numeri significativi: circa 25 chili di barbi e cavedani, infatti, sono stati salvati da morte sicura e reimmessi nel fiume da dove provenivano in origine. Una proficua operazione sviluppata sull’asse sinergico tra istituzioni e volontari. Un ponte fondamentale per la tutela dell’ambiente in un contesto ad altissima vocazione naturale come la valle.

"Un bravo se lo meritano tutti coloro che sono scesi in campo ma un plauso particolare va alla guardia ittica, consigliere Fipsas e vicepresidente della Valsanterno Davide Tassinari – fa sapere Andrea Bordini, uno dei motori dell’attivissimo sodalizio collinare -. Il nostro impegno insiste nelle azioni di coordinamento e nell’esecuzione di questo tipo di attività con l’obiettivo di ripristinare gli equilibri dell’ecosistema dei corsi d’acqua della zona. A maggior ragione in questo frangente post alluvionale".

Mattia Grandi