Caldo e siccità sui campi "Agricoltori in allerta"

di Mattia Grandi

Assenza di precipitazioni in pianura, poca neve in montagna e falde prive d’acqua. Lo spettro siccità non allenta la presa anche in area circondariale.

"Una situazione da monitorare di settimana in settimana – spiega Luana Tampieri, presidente di Cia-Agricoltori Italiani Imola –. Al momento lo scenario non è ancora da pieno allarme rosso. Se continuerà questo clima soleggiato e piuttosto mite, però, il passaggio allo stato critico sarà inevitabile". E si cercano soluzioni. "Per quanto riguarda le semine e le necessità delle drupacee nella Valle del Santerno, la Bonifica Renana ha già assicurato l’inizio della stagione irrigua per metà marzo – continua –. Un toccasana per i produttori di bietolone o cipolla precoce. Stessa cosa per il comparto frutticolo della vallata". Occhi e naso rivolti verso il cielo. "I modelli previsionali di Arpae prevedono l’entrata di future correnti dall’Atlantico – anticipa la Tampieri –. Flussi in grado di portare precipitazioni non eccezionali, ma nella media del periodo in regione. La logica è quella dell’imprevedibilità. Vincolante la sinergia coi consorzi di bonifica, Renana e Canale dei Mulini". Con una nuova consapevolezza. "Non solo per assicurare l’acqua da irrigare, ma anche per ottimizzare la risorsa e focalizzare il tema del risparmio idrico – aggiunge –. Ogni produttore deve cercare di non consumare una goccia d’acqua in più del necessario. In gioco non ci sono solo le sorti dell’annata produttiva ma l’indotto agroalimentare di un intero territorio".

Un onere in più in uno scenario già piuttosto complesso: "Le aziende agricole, tra clima e mercato, faticano da tempo ad avere marginalità – conclude la presidente di Cia Imola –. Così si rischia davvero la chiusura definitiva". Per Valentina Borghi, presidente di Coldiretti Bologna: "Teniamo a mente che nel siccitoso 2022, grazie al lavoro coordinato di associazioni, istituzioni e consorzi di bonifica, sono state soddisfatte tutte le richieste di acqua del territorio – sottolinea –. Una testimonianza di maturità e concertazione da parte di tutti sull’utilizzo sapiente e razionalizzato delle risorse idriche. In questo modo abbiamo evitato di snaturare le tradizionali coltivazioni della zona".

Capitolo invasi. "Elementi nevralgici di un programma di salvaguardia. La loro utilità è concreta anche quando sono piccoli o ad uso privato – prosegue Borghi –. La nuova frontiera, però, guarda all’acqua depurata. Un sistema, vincolato alla bontà dell’asse collaborativo tra consorzi di bonifica e istituzioni, che in ambito di ricerca ed innovazione coinvolge pure le università". Una modalità controllata e di qualità che il prossimo 15 maggio porterà al riempimento dell’invaso laghetto nei pressi di Castel San Pietro Terme targato Bonifica Renana. "Sarà soprattutto il depuratore della città termale a fornire l’acqua per le coltivazioni – puntualizza –. Un percorso serio e sinergico per alimentare i progetti sugli invasi. Ma occorre un’accelerata delle istituzioni per individuare, in una zona in cui l’acqua arriva tramite pompaggio, strumenti alternativi e calmierare i vertiginosi rincari energetici".