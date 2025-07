Caldo nei Nidi e nelle materne: la giunta corre ai ripari tra ‘pinguini’ e carotaggi

Imola, 2 luglio 2025 – Verifica sul funzionamento dei condizionatori portatili in dotazione alle scuole; carotaggi nelle pareti per agevolare lo smaltimento dell’aria calda; avvio di un’analisi tecnica per “valutare soluzioni più stabili e a lungo termine”. È il piano di intervento annunciato ieri dal Municipio per nidi e materne comunali alle prese con l’emergenza caldo.

Come di consueto, le strutture per l’infanzia proseguono infatti la loro attività anche nel mese di luglio. E il clima torrido di questi giorni, che segue un trend in atto ormai da alcuni anni, rende complicato per bimbi ed educatori restare per molte ore nelle strutture.

Lo sanno bene i genitori, in particolare quelli del polo Campanella. Qui, oltre a invocare la piantumazione di alberi (i cui effetti si vedranno però solo tra diversi anni), ormai da tempo si raccolgono firme per chiudere al Municipio di installare condizionatori fissi. E un paio di giorni fa una mamma ha scritto al Carlino per denunciare una situazione divenuta particolarmente critica.

“Desideriamo rassicurare famiglie, operatori scolastici e cittadini che l’amministrazione ha pienamente preso in carico la situazione di tutti i nidi e le scuole dell’infanzia comunali, valutando con la massima attenzione le soluzioni più rapide ed efficaci per migliorare le condizioni climatiche negli spazi frequentati dai bambini più piccoli – assicurano il sindaco Marco Panieri e gli assessori Gianna Gambetti (Scuola) e Pierangelo Raffini (Lavori Pubblici e Bilancio) –. Abbiamo già avviato un monitoraggio puntuale degli ambienti scolastici interessati e una verifica sul funzionamento dei condizionatori portatili in dotazione alle scuole (i cosiddetti ‘pinguini’), in modo da migliorarne l’efficacia e garantire un miglior comfort termico là dove più necessario”.

Contestualmente, come già accennato all’inizio, la Giunta fa sapere di aver “predisposto dei carotaggi nelle pareti” per “agevolare lo smaltimento dell’aria calda e migliorare la circolazione dell’aria interna, riducendo il carico termico. Siamo consapevoli – proseguono Panieri, Gambetti e Raffini – che il cambiamento climatico richiede oggi risposte sempre più strutturate e rapide, soprattutto in ambienti sensibili come nidi e scuole dell’infanzia. Per questo, mentre lavoriamo a interventi immediati, abbiamo anche avviato un’analisi tecnica per valutare soluzioni più stabili e a lungo termine, anche in collaborazione con Area Blu”.

Il riferimento sembra appunto ai condizionatori fissi, che nel prossimo futuro potrebbero essere installati (come chiedono i genitori) almeno nei nidi e nelle materne comunali. Uno scenario impensabile fino a qualche anno fa, ma che alla luce delle temperature sempre più alte a giugno e luglio è ormai diventato realtà.

“Il benessere dei bambini e del personale educativo è per noi una priorità assoluta, e continueremo a monitorare costantemente la situazione per garantire ambienti scolastici sicuri e accoglienti, anche nei mesi più caldi – concludono dalla Giunta –. Ringraziamo i tecnici del Comune e di Area Blu per l’intervento tempestivo. Ci teniamo a ringraziare anche i genitori per le segnalazioni costruttive e la disponibilità alla collaborazione. La Giunta lavora sempre nell’ottica di fornire un servizio equo e trasparente per tutta la comunità, tramite modalità di comunicazione istituzionali che favoriscano un dialogo aperto e responsabile. Solo lavorando insieme possiamo costruire risposte efficaci alle sfide che il clima di oggi ci impone”.