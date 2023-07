Caldo record alla Superbike di Imola: gara-2 accorciata di quattro giri

Imola (Bologna), 16 luglio 2023 – L’Autodromo di Imola è un catino bollente nella domenica della Superbike. La temperatura dell’aria è oltre i 30 gradi già in mattinata, quella dell’asfalto sorpassa i 50. Scontato il superamento del record di ieri, quando in pista sono stati toccati i 58,6 gradi.

Superbike: le strade chiuse

Proprio a causa delle alte temperature previste, la durata di Gara-2, il cui inizio è previsto alle 14, è stata accorciata. Si scende da 19 a 15 giri. Lo ha deciso la direzione di gara, sulla base di una relazione del direttore medico e con il consenso dei piloti. Anche la preparazione della gara sarà accorciata, con il giro di ricognizione programmato cinque minuti dopo, alle 13.45.

Le foto dei piloti in griglia di partenza con i ventilatori portatili, gli asciugamani bagnati e la borsa del ghiaccio sulla testa sono inequivocabili. Per quanto riguarda invece il pubblico, gli appassionati delle moto derivate dalla produzione hanno preso d’assalto le tribune coperte (quelle sul rettilineo centrale) abbandonando punti storici ma esposti ai raggi del sole come la Rivazza e la Tosa.

Nel frattempo, in mattinata si è corsa la Superpole race. Ha vinto il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) davanti al campione del mondo Alvaro Bautista, spagnolo della Ducati, che aveva invece trionfato ieri in Gara-1.