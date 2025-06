Caldo senza tregua, fino a 40 gradi: "Ondate di calore interminabili, ma ci ’salva’ la pioggia invernale"

Un giugno rovente a Imola e nel circondario. Nessun record, in passato le temperature medie di quello che in meteorologia è considerato il primo mese estivo dell’anno sono state anche più alte, ma precocità e continuità della fenomenologia delineano uno scenario per certi versi inedito.

"Il caldo è arrivato in anticipo rispetto agli anni passati – spiega Fausto Ravaldi, coordinatore della stazione meteo dell’Istituto Scarabelli della città –. Un aumento repentino delle temperature cominciato già a fine maggio che rende più difficile l’acclimatazione del nostro corpo. Il problema adesso, con luglio e agosto alle porte, diventa la durata". Picchi di calore non elevatissimi in senso assoluto ma carichi di umidità: "Di solito la prima quindicina del mese riservava una situazione generale più accettabile – continua –. La temperatura media (bilancio riferito allo scorso 23 giugno, ndr) è a quota 24.7 gradi contro i 23.4 del 2024 ed i 22.6 del 2023. Ma nel 2022 la media di giugno si attestò a 25.3 gradi, nel 2021 a 25 e nel 2019 addirittura a 25.6. Per non scomodare il 2017 con 26 e il 2003 a 26.5".

Insomma, un quadro già visto. E la notte non concede tregua perché il terreno fatica a raffreddarsi e trattiene l’aria calda accumulata durante le ore diurne: "Si tratta di ondate con arco temporale di 5-7 giorni che, se non interrotte da eventi diversi, si susseguono – analizza Ravaldi –. I temporali, che ormai danno solo un refrigerio passeggero, non riescono più a scalfire la miscela di caldo provocata dall’Anticiclone Africano con quello delle Azzorre".

Acquazzoni sempre più violenti che creano soltanto danni e tanta preoccupazione: "I temporali estivi sono sempre esistiti e sono frutto della risalita dell’aria calda carica di umidità negli strati più freddi dell’atmosfera – sottolinea l’esperto –. E’ qui che avviene la condensazione e l’incontro con le correnti fredde provenienti dal Nord Europa. Quelli recenti sono stati di tipo ‘a multicella’ e si sono formati in zona aggregando più nuclei presenti su tutta la regione". I numeri delle precipitazioni di questo giugno 2025 parlano chiaro: "Quarantatré millimetri ma concentrati in appena due giorni (34.4 caduti il 16 e 8.6 il 17 del mese, ndr) – svela Ravaldi –. Nel 2024 ne caddero 51.4 nell’arco di tre giornate. Nel 2023, invece, furono 33 millimetri ma più distribuiti nel tempo. Nel complesso, andò peggio nel 2022 con 26.2 in soli due giorni".

Ma nessun allarme rosso per il comparto agricolo: "Le abbondanti piogge primaverili si sono accumulate nel sottosuolo e nei pozzi così da allontanare lo spettro del rischio siccità – conclude il coordinatore della stazione meteo dell’Istituto Scarabelli di Imola –. Chiaro che, a causa delle elevate temperature in essere e future, gli agricoltori dovranno irrigare con regolarità per proteggere le parti in superficie delle piante".

Intanto, le previsioni lasciano ben poche speranze: caldo a oltranza e temperature che oggi potrebbero arrivare a lambire i 40 gradi in alcune aree. Lievissimo calo nel weekend.