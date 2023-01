Calendario Autodromo, c’è il primo via libera

di Enrico Agnessi

Archiviate le polemiche sul rumore che hanno caratterizzato questo inizio di 2023, l’Autodromo si prepara ad affrontare la nuova stagione tra tante certezze ma anche diverse incognite. In attesa che si sciolgano i nodi relativi al mese di luglio, con i concerti e la tappa del campionato mondiale Superbike legati in un unico grande evento ancora da annunciare, c’è il via libera del Comune al calendario attività dei primi due mesi dell’anno presentato da Formula Imola.

Oltre al disco verde ai test dell’AlphaTauri, che si sono conclusi ieri, la Giunta ha dato il proprio nulla osta anche a tre giorni di esercitazioni mediche con mezzi di soccorso: oggi, domani e domenica. Sabato 11 febbraio si riparte invece con una giornata di test tecnici vetture stradali Gt e Formule, mentre il giorno successivo è prevista un’altra apertura al pubblico della pista dopo quella di domenica scorsa (si entra dalle 9.30 alle 15, ingresso consentito solo ai pedoni). E ancora, sabato 18 febbraio, mezza giornata riservata alla ciclistica Bike Passion (dalle 10 alle 15). Domenica 19, poi, l’atteso ritorno dei Fantaveicoli, che si rivedono dalle parti dell’Enzo e Dino Ferrari per la tradizionale sfilata di Carnevale dopo due anni di assenza. Ultimi due appuntamenti del mese sabato 25 febbraio ancora con la ciclistica Bike Passion (sempre dalle 10 alle 15) e domenica 26 febbraio con test tecnici vetture Gt e Formule.

Sembra dunque tramontare il sogno di assistere, martedì 14 febbraio, alla presentazione a Imola della nuova Ferrari che correrà il prossimo campionato del mondo di Formula 1. Nonostante il giorno di San Valentino fosse stato opzionato dalla scuderia del Cavallino rampante, è ormai quasi certo che lo show durante il quale si alzerà il velo sulla monoposto 2023 si terrà a Maranello.

Tornando in riva al Santerno, detto che Arpae e Ausl secondo la Giunta "condividono una generale valutazione positiva dell’operato della gestione autodromo", l’obiettivo di Formula Imola per il 2023 è quello di invertire subito il trend negativo che lo scorso anno ha visto la società di gestione del circuito sforare per cinque volte i limiti di rumore previsti dalla normativa contro l’unico superamento del 2021. Oltre all’ormai arcinoto caso di Max Verstappen, c’è stato infatti anche un altro sforamento lo scorso 22 ottobre, durante alcuni test tecnici di "Vetture Gran turismo silenziate". E prima ancora, tre sforamenti anche in primavera, per quanto durante altrettante giornate in deroga.