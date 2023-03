Calendario eventi 2023 L’ok degli albergatori "Una stagione da 8,5"

Soddisfazione per l’abbinamento tra Superbike e concerto dei Placebo ("Un evento aiuterà l’altro"), ma anche una certa ansia di rinnovare quanto prima il contratto per la Formula 1 in scadenza nel 2025. Gianfranco Montanari, albergatore nonché presidente della società di promozione turistica Imola Faenza, promuove a pieni voti il nuovo calendario dell’Autodromo. E apre cautamente all’ipotesi dei rincari alla tassa di soggiorno avanzata nei mesi scorsi dal sindaco Marco Panieri e già divenuta realtà nei bilanci di previsione di Comuni vicini come Castel San Pietro.

Montanari, come valuta il calendario eventi 2023 dell’Autodromo presentato martedì scorso?

"È un buon calendario. Certo non come quello da record dello scorso anno, ma comunque di alto livello. E aspettiamo sempre di conoscere le iniziative collegate ai 70 anni di attività del circuito".

Un voto?

"Diciamo 8,5. Anche perché non bisogna dimenticare i lavori in corso nel paddock e alla Tosa. Si stanno facendo le cose per bene in vista del futuro, e i risultati sul territorio già si vedono. I primi due mesi dell’anno sono stati positivi come numero di presenze. Come IF, per esempio, abbiamo raddoppiato le vendite di merchandising al banco. Il sistema tiene, anche se bisogna stare attenti perché le cose possono cambiare da un momento all’altro. E i rallentamenti sono dietro l’angolo...".

Conferma del Gran premio di Formula 1 e ritorno delle moto della Superbike sono i due cardini della stagione… "Sì, ormai il calendario deve essere questo. Si può ambire ad avere un concerto con un pubblico maggiore o un’altra gara di auto, ma è difficile pensare di poter fare di più con l’Autodromo. Ora però c’è bisogno che ci diamo una mossa tutti quanti. Abbiamo capito che la Formula 1 spinge il resto, portando gente sul territorio anche durante gli altri periodi dell’anno. E sono già preoccupato perché il 2025 arriva in fretta. Domenicali punta su Las Vegas e muove qualche critica a Montecarlo, una cosa impensabile fino a poco tempo fa. Mi pare che si voglia lanciare questo spettacolo in un’altra orbita, Imola deve stare attenta".

Cosa ne pensa della tappa della Superbike dal 14 al 16 luglio? È una finestra anomala per le moto in Autodromo...

"L’idea di legare la gara al concerto (i Placebo saranno a Imola venerdì 14, ndr) ci può stare. È una formula che va valutata, perché un evento può aiutare l’altro. I biglietti della Superbike, poi, hanno un costo molto inferiore rispetto a quelli della Formula 1. E dunque si può attirare un pubblico diverso, ma comunque appassionato di motori, a trascorrere un fine settimana a Imola. Bisogna fare in modo che la Superbike vada bene per poterla confermare anche nei prossimi anni. Imola non può stare senza un grande evento di moto".

A fine 2022 il sindaco Panieri aveva ipotizzato rincari alla tassa di soggiorno, ferma dalla sua introduzione avvenuta nel 2015. Crede siano attuabili?

"Se sono fondi legati al turismo e agli eventi, e gli aumenti risultano compatibili con il mercato, sono d’accordo. Il sistema va alimentato. Fino al 2015, noi albergatori ci auto-tassavamo per la Superbike. Si può discutere e approfondire il tema".

Enrico Agnessi