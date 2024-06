Caliendo, trascinatore dell’impresa Clai: "Rimango a Imola, il mio futuro è qui"

La promozione della Clai in serie A2 ha tante firme. Il club, il tecnico Nello Caliendo, le giocatrici e il pubblico che non ha mai fatto mancare il proprio supporto alla palestra Volta e pure in trasferta. L’obiettivo della stagione 2023/2024 era centrare il salto di categoria, la ciliegina sulla torta è stata messa nella gara di sabato con il Villa Cortese. Un secco 3-0 per prendere l’ascensore regalandosi un momento storico nella storia della Clai.

Nel prossimo torneo, per la prima volta, la società imolese giocherà nella seconda del ranking nazionale: "C’è tanta soddisfazione dentro di me – commenta il tecnico Caliendo – in questo momento e un grande ringraziamento va alla società, che da quando mi ha chiamato ha sempre avuto le idee chiare rispetto all’obiettivo, e a tutte le ragazze, che hanno lavorato tantissimo in questi mesi e si meritano questa vittoria". Dietro a una promozione c’è sempre tanto lavoro in palestra e durante le partite. L’annata della Clai è stata schiacciante sia in campionato che negli spareggi. Un successo costruito anche fra le mura amiche, 13 vittorie in altrettante gare e solamente 5 set lasciati alle avversarie. Questo ultimo dato conferma l’impresa di Imola.

"Penso che per raggiungere questi traguardi sia fondamentale avere fame e soprattutto lavorare sodo curando ogni particolare. In ogni partita si è sempre vista la determinazione della squadra e ne siamo usciti ogni volta con idee chiare, sia per quanto riguarda le scelte che come atteggiamento tattico". Caliendo è tifoso del Napoli e in questa stagione sono arrivate poche soddisfazioni dal calcio, bilanciate con le gioie in panchina: "Un anno incredibile, ottenuto grazie a una squadra consapevole della propria forza: c’era la ferma convinzione di poter ambire a traguardi importanti. Le tante vittorie ci hanno dato sicurezza e ci hanno poi condotto fino alla meravigliosa giornata di sabato da vivere tutte assieme". Quando si vince un campionato arriva sempre qualche ombra sul futuro. Su chi ci sarà e chi no. Non è il caso Caliendo: "Nel mio futuro ci sarà l’A2 con la Clai Imola, speriamo di toglierci tante altre belle soddisfazioni tutti insieme". Chissà che il club non decida di spostarsi dalla palestra Volta al PalaRuggi per accogliere meglio tifosi e squadre avversarie.