"Calvario in via di Dozza. Transenne e semafori. Non se ne può più"

Fermi al semaforo a contare i minuti che a volte sembrano interminabili. "Ormai non se ne può più", sbotta Nicolas Vacchi, Capogruppo FdI in Consiglio metropolitano, tra i pendolari che ogni giorno percorrono via di Dozza. Lì nella bassa, dove l’alluvione ha colpito duro più volte in prossimità di Sesto Imolese, "moltissimi residenti tra la frazione di Imola ed il limitrofo Comune guelfese ci stanno segnalando una problematica che si sta perpetrando da troppo tempo, come minimo dagli eventi dell’autunno 2024" commenta il meloniano.

In particolare, il problemi principali verrebbero riscontrati nel tratto di via di Dozza che passa sopra il Canale Emiliano Romagnolo fra la località Bettola e si conclude all’altezza dell’innesto sulla San Vitale a La Billa. Secondo Vacchi sarebbe evidente un cadimento del terreno "a margine della strada in prossimità del canale lato imolese. La Via Di Dozza in quel tratto oltre ad essere stata martoriata nel suo manto, è ormai transennata da mesi, con senso unico alternato regolato con un impianto semaforico provvisorio, di cui ormai non se ne può più".

Via Di Dozza, strada di campagna sì, ma molto trafficata dai residenti sestesi e guelfesi, oltre che dagli agricoltori. Ma non solo, di fatto ci sono tanti altri utenti dal momento che la strada congiunge i vari comuni e frazioni del circondario (Toscanella di Dozza, Castel Guelfo e Fantuzza, Sesto Imolese di Imola, e le limitrofe frazioni di Medicina).

"Per questo tratto di strada di competenza metropolitana , come farò anche per via Larga – annuncia Vacchi –, depositerò senza ritardo un’interrogazione alla Città Metropolitana, al fine di chiarire quando intendano intervenire, con quali tempi e con le dovute risorse". E poi un appello anche all’Amministrazione imolese: "Sicurezza stradale ed una corretta viabilità sono dovute ai cittadini dell’intera area metropolitana che e anche del Circondario imolese, il cui Sindaco presidente Panieri sembra andare in Città Metropolitana solamente a prendere ordini e mai per risolvere i problemi delle nostre comunità".

Gabriele Tassi