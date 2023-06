Cambia la differenziata nella zona industriale

Dal 17 luglio cambia la raccolta differenziata dei rifiuti nella zona industriale della città. Tra le novità, l’introduzione del bidoncino per l’indifferenziato che non dovrà più essere messo nei sacchetti. Il kit per la nuova differenziata è gratuito e sarà consegnato a domicilio dal personale incaricato da Hera dal 12 giugno. Complessivamente sono interessate dal progetto circa 1.100 utenze non domestiche e 700 utenze domestiche.

L’obiettivo del nuovo corso è di incrementare la percentuale di raccolta differenziata (oggi al 77,2%) e ridurre ulteriormente la produzione di rifiuto indifferenziato (attualmente 129 chili per abitante).

Il kit per la nuova differenziata contiene: un bidoncino da 30 litri per la raccolta dei rifiuti indifferenziati; una pattumella da 10 litri per sottolavello e i sacchi compostabili per l’organico; sacchi azzurri per carta e cartone; sacchi gialli per plastica e lattine; la guida alla raccolta differenziata; il volantino dedicato alla raccolta dell’amianto (solo per gli utenti domestici). Le attività non domestiche potranno segnalare specifiche esigenze e valutare l’adesione a servizi target dedicati.

Dal 12 giugno il personale incaricato da Hera consegnerà gratuitamente il kit a domicilio. Può ricevere il kit solo il titolare della tassa rifiuti (Tari) o una persona delegata tramite il modulo che tutti gli utenti hanno ricevuto nelle proprie buchette nelle scorse settimane, insieme a una lettera che illustra le modalità della nuova raccolta differenziata. Se il personale incaricato da Hera non trova nessuno in casa, lascia un tagliando che permette il ritiro del kit ai punti di distribuzione dedicati.

Un punto di distribuzione del kit sarà aperto al Centro sociale La Stalla (via Serraglio 20B), il 4 e 6 luglio dalle 10 alle 13.30 e dalle 15 alle 18. Dal 10 luglio, il kit si potrà ritirare agli sportelli Hera: via IV Novembre 1-angolo via Mentana 10; via Casalegno 1; mercato coperto ‘Il Borghetto’; stazione ecologica di via Brenta. Previsti anche due incontri informativi lunedì 5 giugno al centro sociale La Stalla: il primo dalle 17.30 alle 19.30 e il secondo dalle 20.30 alle 22.30.