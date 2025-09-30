Cambia la polizia locale. C’è la riorganizzazione. Nuovo presidio a Dozza: "Ma ora più uniformità"

"Lavorare per migliorare l’uniformità delle modalità di intervento, attualmente ancora piuttosto carente". E questo "pur nella necessità di tenere conto delle singole particolarità territoriali" in quanto "le esigenze di un comune di 2mila abitanti non sono quelle di una città di 70mila". È l’obiettivo della riorganizzazione del corpo unico di polizia locale del Circondario (non aderisce solo Castel San Pietro) firmata dal nuovo comandante Massimiliano Galloni.

Il progetto prevede un periodo di sperimentazione di dodici mesi, al termine del quale saranno valutati i risultati e le eventuali correzioni da introdurre. La proposta è stata già condivisa con le organizzazioni sindacali, in un incontro lo scorso 9 settembre che ha offerto – secondo la relazione di Galloni – "utili elementi di valutazione".

Il modello organizzativo scelto è quello "decentrato": il comando centrale resterà a Imola, con funzioni di coordinamento e attività amministrative, mentre l’operatività quotidiana sul territorio sarà garantita da cinque presidi locali contro gli attuali quattro: Imola, Dozza (non più accorpato), Castel Guelfo-Mordano, Medicina e Vallata del Santerno. Ogni presidio sarà affidato a un ufficiale di polizia locale e costituirà il riferimento diretto per le singole amministrazioni comunali. Gli sportelli dei presidi apriranno periodicamente al pubblico con orari differenziati, garantendo un contatto diretto con i cittadini.

La riorganizzazione prevede la creazione di due grandi reparti: affari generali, violazioni amministrative e pubbliche relazioni; viabilità e controllo del territorio. Oltre ai due vice, a supporto del comandante è previsto un ‘Servizio studi e contenzioso’, con funzioni trasversali di aggiornamento normativo, modulistica e gestione dei ricorsi.

Il quadro organizzativo deve però fare i conti con le difficoltà di organico. Secondo le previsioni, al 31 dicembre 2025 il Corpo sarà composto da 74 unità: un comandante dirigente, 15 ufficiali (di cui due vicecomandanti vicari), 49 agenti, 5 amministrativi e 4 messi comunali. Il saldo del personale è tuttavia negativo: tre pensionamenti e una mobilità in uscita sono già previsti, mentre le due assunzioni di agenti programmate per quest’anno non saranno sufficienti a colmare il vuoto.

"Dalla proposta di riorganizzazione del servizio ci pare si voglia andare nella direzione giusta rispetto al recente passato – concede Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e capogruppo dei meloniani al Circondario –. È chiaro che non si possono fare le nozze con i fichi secchi: la situazione della carenza di organico è sotto gli occhi di tutti e pesa come un macigno per il futuro del servizio".

In questa ottica, sempre dalle file di FdI la capogruppo in Regione, Marta Evangelisti, avverte: "I territori devono intercettare i fondi per permettere organici adeguati che possano rendere il servizio funzionale e utile, quello che fino a oggi sul Santerno non sta avvenendo".