Cambia la raccolta differenziata. Inizia l’era della Carta Smeraldo

A Mordano inizierà il 12 febbraio la distribuzione dei kit per la nuova raccolta differenziata. Un passaggio propedeutico a quella che sarà, dal 7 marzo in poi, la collocazione progressiva da parte di Hera dei nuovi cassonetti apribili con la Carta Smeraldo. Un adeguamento dei servizi di raccolta rifiuti, così come avvenuto in altre zone del circondario, che ha l’obiettivo di migliorare ulteriormente la quantità e la qualità dei conferimenti per incrementare le già elevate quote di differenziata (oltre il 93%, ndr) prodotte nella virtuosa area mordanese. Una rivoluzione che interesserà quasi 2.200 utenze, di cui circa 180 non domestiche. Vincolante il possesso della Carta Smeraldo fisica e virtuale, vero pezzo forte del nuovo kit insieme alla pattumella da 10 litri per il sottolavello, ai sacchi in mater-bi per l’organico e alle guide informative, per spalancare i nuovi cassonetti. Tutti tranne quelli per sfalci e potature e le campane verdi del vetro. La tessera precedente, già in possesso dai cittadini di Mordano, dovrà essere utilizzata finché i vecchi contenitori non saranno sostituiti. La consegna avverrà a domicilio nelle abitazioni e nelle attività da parte del personale incaricato da Hera riconoscibile dalla pettorina indossata e dal cartellino nominativo. Il kit è gratuito e dovrà essere consegnato al titolare della tassa rifiuti o a un suo delegato munito di apposita modulistica compilata. Un foglio di delega verrà messo nelle buchette della posta in questi giorni. E se al momento del passaggio a casa non c’è nessuno? Basterà controllare la cassetta delle lettere per trovare il tagliando con cui ritirare l’intera fornitura nei Punti Smeraldo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 presso La Cittadella di Bubano di via Lume (4 marzo) e nella Sala Polivalente di via della Repubblica (5 marzo). Dall’11 marzo in poi sarà abilitato all’operazione l’Ecosportello Hera al piano terra del municipio ogni lunedì dalle 9 alle 12. Previsti quattro incontri pubblici per illustrare ai cittadini le novità: il 5 febbraio nella palestra di Mordano di via Lughese, dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 23, e il 7 alla Cittadella di Bubano con analoghi orari. Il 5, inoltre, disponibile un Infopoint allestito da Hera in Piazza Borgo General Vitali, al mercato di Mordano, dalle 9 alle 13.

m. g.