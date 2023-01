Cambia la raccolta rifiuti Dieci incontri nella vallata

Dieci assemblee pubbliche nei quattro comuni della vallata del Santerno per illustrare l’adeguamento dei servizi di raccolta rifiuti. Gli appuntamenti aperti al pubblico, che fanno seguito ad una lettera inviata da Hera nelle scorse settimane alle famiglie ed alle attività della zona, sono in programma dal 9 al 17 gennaio. Si parte il 9 dal teatro comunale di Casalfiumanese alle 20.30 per poi virare, il giorno dopo alla stessa ora, in direzione della sala civica di San Martino in Pedriolo.

Doppio incontro l’11, alle 17.30 e 20.30, in quel di Fontanelice all’altezza della sala archivio Mengoni. La sala civica di Sassoleone (12) e la saletta della chiesa in Valsellustra (13) completano la copertura dell’area casalese. Si risale il Santerno il 16 per la duplice assemblea di Castel del Rio in Sala Magnus, alle 17.30 e 20.30, mentre il 17 riflettori puntati a doppia tornata anche sulla sala polivalente di Borgo Tossignano. Via libera ai punti informativi. L’11 gennaio in piazza Repubblica a Castel del Rio, dalle ore 9 alle 13, poi il mercato di Fontanelice in via VIII Dicembre (13), piazza Unità d’Italia a Borgo Tossignano (14) e piazza Cavalli a Casalfiumanese (16). Nessun vincolo di residenza per presenziare ai vari incontri. Prevista, per le riunioni del 9 e 17 gennaio, perfino la diretta online.

A partire dal 18, inoltre, spazio agli informatori ambientali di Hera per consegnare alle abitazioni ed alle attività quei materiali utili a svolgere al meglio la raccolta differenziata. L’adeguamento, con avvio in contemporanea sull’intero territorio collinare, è in rampa di lancio a partire dal 20 febbraio. Uno sviluppo del sistema già presente che coinvolge oltre 5.650 utenze, di cui circa 430 non domestiche. Tra le principali novità ci sono il nuovo cassonetto dell’indifferenziato, dotato di un cassetto con azionamento a pedale per il conferimento dei rifiuti, e l’introduzione della raccolta dell’organico con cassonetti stradali dedicati. Contenitori posizionati nei centri urbani dei quattro capoluoghi e nelle principali frazioni di Borgo Tossignano e Casalfiumanese. L’obiettivo? Migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata per recuperare e riciclare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente.

