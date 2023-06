Cambiano le regole del mercato di piazza Gramsci, equilibrio tra dehors e mercato

Cambiano ancora, per quanto riguarda il sabato, le regole del mercato di piazza Gramsci. I posteggi numero 1, 3 e 5 non saranno disponibili né per la spunta (assegnazione giornaliera) né per eventuali operazioni di miglioria, mentre al posteggio 13 viene rimosso il vincolo di destinazione alla sola spunta a condizione che sia disponibile in occasione di eventi patrocinati dal Comune (altrimenti si sceglie un posteggio alternativo tra quelli liberi). "Una piccola modifica – spiega l’assessore Raffini – il cui obiettivo è quello di mantenere il giusto equilibrio tra i dehors e il mercato".