Cambio al vertice Ausl. Rossi guiderà il Rizzoli. Alla direzione generale è in arrivo Aimola

È Agostina Aimola, attuale direttrice amministrativa dell’Ausl Romagna, la nuova direttrice generale dell’azienda sanitaria imolese. Lo ha annunciato ieri la Regione. Aimola resterà in carica per i prossimi quattro anni, al pari degli altri manager delle aziende del servizio sanitario dell’Emilia-Romagna nominati ieri dalla Giunta guidata dal presidente Michele de Pascale. Il dg uscente Andrea Rossi manterrà il timone dell’Ausl di Imola fino al 31 gennaio. Poi ci sarà il passaggio di testimone, con Rossi che andrà a guidare l’istituto ortopedico Rizzoli di Bologna.

Cinquntaseienne, laureata in Scienze Politiche, dal 2002 al 2005 Aimola è stata dirigente amministrativa all’Ausl di Rimini, per poi entrare nello staff della direzione generale dell’Ausl di Ravenna dal 2006. Dal 2010 al 2015 è stata invece direttrice di struttura complessa ‘Committenza, mobilità sanitaria e specialistica ambulatoriale’ dell’Ausl di Ravenna. Dal 2015 al 2020 ha ricoperto lo stesso incarico per la direzione attività amministrative di presidio all’azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara. Infine, l’incarico in Romagna.

"Ringraziamo i direttori e le direttrici generali che lasciano i loro incarichi e che sono stati chiamati ad affrontare difficoltà senza precedenti durante gli anni della pandemia – affermano il presidente de Pascale e l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi –. Ai nuovi direttori che raccolgono il loro testimone auguriamo di fare tesoro delle esperienze di questi anni, per affrontare con consapevolezza e responsabilità le sfide che ci attendono. Condividiamo l’intento di difendere e tutelare la sanità pubblica e universalistica, garantire e migliorare la qualità del nostro servizio anche attraverso il processo di aggregazione di aziende, dove opportuno".

Nei prossimi giorni prenderà il via una serie di incontri per il confronto con sindaci e amministratori locali all’interno delle Conferenze socio-sanitarie locali. Durante queste riunioni saranno esplicitati gli obiettivi assegnati a ciascun’azienda.

"Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Rossi per questi anni di servizio – il commento del sindaco Marco Panieri, presidente del Circondario –. Sono stati anni straordinari e complessi, durante i quali abbiamo affrontato insieme sfide senza precedenti. Al tempo stesso, desidero dare il benvenuto ad Aimola. Siamo soddisfatti e orgogliosi della sua nomina: un profilo autorevole e competente, con una lunga esperienza e una profonda conoscenza del nostro sistema sanitario territoriale. Nei prossimi giorni inviterò entrambi in Municipio per un momento di passaggio di consegne, che ci permetterà di condividere i dossier più importanti e tracciare le linee guida per il futuro".