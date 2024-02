Cambio all’ospedale. In pensione Farabegoli, direttrice di Medicina A. L’incarico a Pasquali

È tempo di godersi la meritata pensione per la dottoressa Costanza Farabegoli, direttrice del reparto di Medicina A dell’Ausl, dopo 36 anni e 6 mesi di servizio continuativo dedicato alla comunità.

Farabegoli ha iniziato la sua carriera a Santarcangelo di Romagna, ed è arrivata a luglio 1987 a Imola pensando che questa sarebbe stata solo una tappa per un avvicinamento a Bologna per un reparto di Endocrinologia.

"Avevo anche preso l’abilitazione per esercitare negli Stati Uniti per avere una via di fuga, temendo di finire a lavorare in un contesto insoddisfacente – racconta –. E invece sono stata così fortunata nel poter crescere come internista senza dover rinunciare alla mia passione per l’endocrinologia e nel poter stabilire relazioni positive con gli altri professionisti dell’Azienda che non ho più sentito il bisogno di andarmene. Ho trovato qui la mia America. Se rinascessi, tornerei a fare il medico ospedaliero perché è stata un’esperienza estremamente ricca, perché non potrei rinunciare allo scambio con i colleghi e alla fantastica sensazione data dalla sinergia delle nostre azioni per il paziente, anche se ci sono tante difficoltà e non sempre questo avviene".

Insomma, quando si dice avere passione per quello che si fa. "Il nostro lavoro è bellissimo perché, accanto al continuo stimolo intellettuale per la conoscenza scientifica dell’essere vivente, ci offre la possibilità unica di entrare nell’intimità delle persone che ricorrono al nostro aiuto e di riflettere su noi stessi e sul senso ultimo delle nostre azioni – conclude Farabegoli –. So che ogni incontro è stata un’occasione per arricchire la mia umanità e dico grazie a tutti i pazienti che me l’hanno offerta. Mi dispiace andarmene in questo momento in cui le difficoltà del sistema sanitario nazionale sono sempre maggiori e il diritto alla salute dei cittadini viene eroso quotidianamente. Auguro a chi resta di poter continuare a essere fedele al senso profondo del nostro lavoro di cura, nonostante tutte le difficoltà".

La direzione generale dell’Ausl ha espresso il suo sincero apprezzamento per il contributo della dottoressa alla qualità dei servizi sanitari offerti dalla struttura. "La sua dedizione e competenza hanno influenzato positivamente la vita di innumerevoli pazienti e colleghi – sottolineano dall’Azienda sanitaria –. Auguriamo a Costanza Farabegoli un pensionamento sereno e ricco di soddisfazioni."

Secondo quanto riferito ieri dall’Ausl, sarà il dottore Stefano Pasquali (direttore della Medicina B) a svolgere l’incarico ad interim di direttore della Medicina A in attesa dello sviluppo del progetto di riordino del Dipartimento medico-oncologico che si completerà ad aprile.