Cambio di gestione, bando al via. Un mese di stop in biblioteca

La biblioteca comunale di Dozza si prepara al suo nuovo corso. La sala a scaffali del paese, che ha sede nella frazione di Toscanella al civico 3 di Piazza Libertà, resterà chiusa al pubblico dal 2 al 31 ottobre per il completamento delle procedure legate all’individuazione del nuovo gestore del servizio. Già, perché dopo tanti anni di onorata attività, la storica bibliotecaria Laura Baroni è pronta a tagliare il traguardo della pensione. Così, il municipio guidato dal sindaco Luca Albertazzi, dopo aver condiviso le linee guida in consiglio comunale, ha pubblicato da qualche settimana un bando rivolto agli enti del terzo settore per avviare un percorso di co-progettazione all’interno degli spazi culturali affacciati sulla via Emilia.

La convenzione, che avrà durata fino a dicembre 2025 e sarà rinnovabile per altri due anni, prevede il consolidamento delle attività bibliotecarie e strizza l’occhio all’idea di un ambiente votato alla crescita culturale e sociale di tutte le fasce della popolazione. In particolar modo a quei giovani da intercettare attraverso una programmazione dinamica e di aggregazione territoriale. Via libera, quindi, a un autentico volano di comunità che abbraccia sia l’opportunità individuale di studio e tempo libero ma pure la cooperazione tra diversi soggetti quali terzo settore, associazionismo, scuole, volontariato, enti pubblici e imprese per il suo sviluppo. L’avviso pubblico parla chiaro e un’apposita commissione affiderà un punteggio alle proposte pervenute, da inviare all’ente entro le ore 13 del prossimo 5 ottobre con tanto di sopralluogo obbligatorio ai locali da effettuare entro la fine di questo mese, in base all’esperienza maturata nel settore e altri parametri. Tra questi figurano anche la valutazione di un progetto di gestione che comprenda gli ambiti di attività, la capacità di favorire la coesione e l’inclusione sociale e la partecipazione, la conoscenza del territorio e le varie forme di collaborazione con un tocco di innovazione sul fronte sociale e culturale. Senza dimenticare, nell’epoca dei social, le doti di comunicazione. Un impegno totale da quasi 80mila euro per il Comune del borgo dei muri dipinti a copertura del servizio.

"La nostra idea è quella di una biblioteca attiva e proattiva – spiega il vicesindaco Giuseppe Moscatello con delega alla cultura –. Uno spazio sempre più dinamico capace di andare incontro alle attuali esigenze dell’utenza. Per questo abbiamo puntato sullo schema di co-progettazione, in sinergia con il municipio, perché riteniamo superata l’immagine di un gestore chiavi in mano". E ancora: "Continuare il lavoro sviluppato con le scuole e garantire una crescente apertura al tessuto culturale e associazionistico del paese – conclude –. Ben vengano iniziative, eventi e l’utilizzo delle moderne tecnologie per accrescere l’appeal della proposta nei confronti anche dei più giovani". Intanto, nel periodo di sosta, i libri in prestito potranno essere riconsegnati presso l’Urp di Piazza Libertà dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.