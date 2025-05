Cambio in casa Ausl . Aimola sceglie Tarlazzi come direttore sanitario

Il ravennate Paolo Tarlazzi, classe 1972, è il nuovo direttore sanitario dell’Ausl. Tarlazzi è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna e specializzato in Igiene e Medicina preventiva. Ha conseguito numerosi master e una lunga esperienza come dirigente medico di organizzazione, che lo ha portato infine a ricoprire il ruolo di direttore medico dei presidi dell’Ausl della Romagna. Dopo la nomina di ieri, prenderà formalmente servizio a partire dal 16 giugno. Andrea Neri manterrà il ruolo di direttore sanitario, con apposita proroga, fino al nuovo insediamento, per poi ricoprire quello di direttore medico del presidio ospedaliero. Il mandato di Tarlazzi corrisponderà a quello della direttrice generale dell’Ausl, Agostina Aimola (31 gennaio 2029), così come quello della direttrice amministrativa, Maria Teresa Donattini, confermata al proprio posto ieri alla viglia della scadenza della proroga temporanea dei due incarichi.

"Ho ritenuto importante, in questa fase della vita della nostra organizzazione, apportare nuove energie e prospettive diverse, senza perdere però quella continuità necessaria a mantenere i livelli di qualità già raggiunti – afferma Aimola –. Il dottor Tarlazzi è un professionista molto valido, con cui ho una lunga consuetudine di collaborazione e che sono certa riuscirà a concretizzare, sia in ambito ospedaliero che territoriale, le strategie che la direzione aziendale nel suo complesso ha condiviso e condividerà nel prossimo futuro. Ringrazio il dottor Neri, che resterà nella squadra dell’Ausl di Imola quale direttore medico di presidio, per la sua valida collaborazione in questi primi mesi del mio insediamento, mettendo a disposizione la sua professionalità e la profonda conoscenza dell’organizzazione del nostro ospedale. Ugualmente ringrazio la direttrice amministrativa Donattini, memoria storica della nostra organizzazione, nonché persona di grande competenza ed esperienza".

Saluta con soddisfazione la nomina di Tarlazzi anche il sindaco Marco Panieri, presidente del Circondario. "Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al dottor Neri per l’impegno, la professionalità e la disponibilità dimostrati in questi anni alla guida della Direzione Sanitaria – le parole del primo cittadino –. Allo stesso tempo, esprimo un caloroso benvenuto al dottor Tarlazzi, certo che la sua esperienza e le sue competenze saranno un importante valore aggiunto per il nostro sistema sanitario circondariale. La conferma della dottoressa Donattini rappresenta un elemento di continuità importante, in un contesto in cui affrontiamo sfide complesse ma fondamentali per garantire servizi sempre più qualificati, capillari e accessibili. Continueremo a collaborare con determinazione e spirito costruttivo a fianco della direzione generale dell’Ausl, per rispondere con efficacia ai bisogni sanitari del nostro territorio e delle nostre comunità. Il prossimo passo sarà completare il quadro delle nomine con il direttore di distretto".