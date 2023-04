Camera delle mamme A maggio si inaugura la stanza allestita grazie alle donazioni

È prevista nel mese di maggio l’attesa inaugurazione della ‘Camera delle mamme’, nel reparto di Pediatria e Nido dell’ospedale Santa Maria della Scaletta. Un nuovo spazio, pensato per le donne che devono prolungare la degenza in ospedale a causa di problematiche proprie o del neonato, realizzato in meno di un anno grazie a un enorme gioco di squadra capace di coinvolgere tutta la città. Dal gruppo Mimosa e dal circolo Fiorella Baroncini sono arrivati in questi giorni ulteriori mille euro per l’acquisto di una poltrona relax destinata proprio alla ‘Camera delle mamme’.

"Anche quest’anno abbiamo deciso di devolvere il ricavato dell’iniziativa di offerta delle mimose alle aziende e ai cittadini del territorio che hanno aderito all’iniziativa, in occasione della Festa delle donne dell’8 marzo, per completare l’arredo della ‘Camera delle Mamme’ della Pediatria e Nido – spiegano Isidora Fatone, Anna Loreti, Carla Govoni e Catia Salaroli, in rappresentanza del circolo Fiorella Baroncini e del gruppo Mimosa in occasione della consegna della donazione all’équipe di Pediatria e Nido del Santa Maria della Scaletta – La donazione di mille euro sarà utilizzata per acquistare una poltrona relax per le donne che usufruiranno di questo mini-appartamento allestito dal reparto grazie ad una raccolta fondi di comunità, e dedicato alle mamme che devono restare qualche giorno in ospedale con il loro neonato bisognoso di cure dopo la nascita".

Purtroppo, capita infatti che nascano bambini affetti da piccoli o grandi problemi di salute (a Imola 155 nel 2021) e oltre a una buona e qualificata sanità pubblica, la cosa più importante in quel momento è la presenza insostituibile della mamma al loro fianco.

La donazione si aggiunge a quella effettuata dal gruppo nel 2022 e che ha contribuito all’importante ristrutturazione dei locali della ‘Camera delle Mamme’. Ad accogliere in reparto le donatrici sono state Laura Serra ed Elena Teci, rispettivamente direttrice medica e coordinatrice assistenziale di Pediatria e Nido che hanno ringraziato il gruppo e tutti coloro che hanno contribuito con un’offerta per la mimosa, accompagnando la rappresentanza in visita alla Camera, di cui si sta completando l’allestimento arredi.