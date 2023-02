Camera delle mamme, in campo Glucasia e Clai

La raccolta fondi di comunità per il progetto ‘Camera delle mamme’ della Pediatria e Nido dell’ospedale si rafforza grazie all’associazione Glucasia, che ha aderito all’iniziativa ‘Sms solidale’ di Sky. Dal 12 al 25 febbraio la piattaforma tv metterà in onda uno spot promozionale prodotto da Glucasia, con il fondamentale supporto di Clai che ha finanziato la produzione video, per promuovere la campagna solidale attraverso il numero dedicato 45585 pro Camera delle mamme. Si potrà donare esclusivamente tra il 12 ed il 25 febbraio attraverso sms da cellulari con contratti CoopVoce, Wind3, Iliad, Postemobile e Tiscali (donazione da 2 euro) o con chiamate da rete fissa Wind3, Fastweb, Tiscali, TWT, Convergenze, Postemobile (donazione da 5 o 10 euro). L’incasso andrà all’associazione Glucasia, che devolverà il ricavato all’Ausl di Imola per il progetto Camera delle Mamme.

La campagna di raccolta fondi di comunità per la realizzazione di un mini-appartamento nel reparto di Pediatria e Nido dell’Ausl è stata lanciata ufficialmente nel giugno 2022, grazie ad una prima cordata di donatori, arricchitasi nel tempo da tantissime adesioni e da tanti eventi di raccolta organizzate sul territorio. Oltre 31mila euro i fondi raccolti ad oggi, che hanno permesso di avviare nell’agosto scorso i lavori di realizzazione di un progetto architettonico studiato appositamente e donato all’Ausl dall’architetto Silvia Penazzi, che ha gratuitamente diretto i lavori.

"Siamo davvero commossi per la mobilitazione della comunità locale – commenta Laura Serra, direttrice di Pediatria e Nido –. In questi mesi sono state tantissime le iniziative lanciate dalle associazioni del territorio, dalle cene ai tornei sportivi, e le donazioni di aziende e privati cittadini. Oggi siamo vicini alla meta, e Glucasia ha voluto dare un ulteriore contributo alla raccolta e alla visibilità del progetto aderendo alla campagna sms solidale di Sky".