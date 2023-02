Camera mortuaria in ospedale La Regione conferma l’impegno Cantiere da tre milioni di euro

La nuova camera mortuaria all’ospedale nuovo, sostanzialmente l’unico tra i progetti dell’Ausl rimasto fuori dai finanziamenti del Pnrr, verrà costruita con i fondi della Regione. Lo ha confermato ieri l’assessore alle Politiche per la salute nella Giunta del presidente Stefano Bonaccini, che ha assicurato lo stanziamento dei tre milioni necessari per portare a termine un intervento quanto mai atteso in città.

Il primo via libera alla costruzione era arrivato a ottobre 2021, quando l’Ausl aveva approvato uno studio di fattibilità per realizzare una struttura all’ospedale Santa Maria della Scaletta che comprendesse uno spazio destinato ai defunti, una sala autoptica e un’area direzionale.

Un intervento non più rimandabile se è vero che, come aveva ricordato lo stesso direttore generale dell’Ausl, Andrea Rossi, nella delibera di approvazione di quel piano, l’attuale collocazione della camera mortuaria in viale Amendola presenta "criticità collegate al parcheggio degli utenti e all’immissione nel traffico dei cortei funebri". E poi ci sono gli altri problemi ben noti a quanti hanno messo piede almeno una volta in quella parte dell’ospedale vecchio: spazi stretti e a rischio sovraffollamento, privi di parcheggio esterno e lontani dal Santa Maria della Scaletta.

Così, vista da un lato l’impossibilità di ammodernare l’attuale camera mortuaria, e dall’altro la necessità dell’Ausl di accorpare tutte le proprie attività, da tempo si ragionava su una nuova sede all’ospedale nuovo. E ora, dopo l’approvazione dello studio di fattibilità necessario per chiedere i finanziamenti del caso, è arrivato anche il sostegno economico.

L’area individuata, alle spalle del Santa Maria della Scaletta, è stata già da tempo sottoposta a bonifica da ordigni bellici, a verifica preventiva dell’interesse archeologico e a successivo scavo. Si tratta di una zona con leggero andamento collinare, dietro al parcheggio dell’ospedale. Previsto che il nuovo edificio, di circa mille metri quadrati, si sviluppi su due piani. La camera mortuaria sarà al piano terra, e avrà cinque camere ardenti adeguate a differenti riti di commiato, una sala autoptica, aree destinate alle onoranze funebri per la vestizione e locali operativi per gli addetti dell’Ausl. I locali del piano primo saranno invece dedicati a studi e uffici. Previsto anche un parcheggio dedicato di circa 90 posti.

I tempi per la realizzazione dell’opera si annunciano comunque lunghi. Si parla di un anno per la progettazione, più ulteriori sei mesi per l’aggiudicazione dei lavori. A quel punto, servirà un anno e mezzo per portare a termine il cantiere. Infine, altri sei mesi per collaudo e attivazione dell’opera. L’obiettivo è dunque quello di inaugurare l’opera entro il 2026.

"Siamo davvero soddisfatti di aver raggiunto questo primo obiettivo importantissimo per la nostra comunità – afferma il dg Rossi –. Ci impegneremo al massimo per portare avanti questa progettualità rispettando i tempi tecnici previsti".