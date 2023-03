Imola, cede un ponticello: camion-cisterna finisce nel canale

Imola, 4 marzo 2023 – Spettacolare incidente ieri mattina in via Correcchio. Un camion-cisterna adibito alla raccolta dei liquami è infatti terminato dentro il canale che scorre a lato della strada a causa del cedimento del ponticello di accesso carraio della casa nella quale aveva appena terminato un’operazione di svuotamento e caricamento di liquidi.

È accaduto intorno alle 11. Il veicolo era entrato al civico 144 senza alcun problema, aveva effettuato il prelievo dei liquami ed era ripartito. Per imboccare via Correcchio, l’autista è stato costretto ad attendere il passaggio di alcuni veicoli fermo sul piccolo manufatto di ingresso all’abitazione, ed è stato in questo frangente che la struttura in laterizio ha ceduto.

La parte posteriore della cisterna è terminata nell’acqua, mentre il ‘muso’ è rimasto ‘in impennata’. Grande paura per il conducente, che però non ha riportato ferite di alcun genere. Un po’ scosso ha chiamato i soccorsi: sul posto la polizia locale e i mezzi pesanti del soccorso stradale, indispensabili per issare sulla strada il mezzo pesante 180 quintali. Il traffico sul Correcchio è stato interrotto per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza della cisterna.