‘Cammina e gusta’ scalda i motori L'iniziativa 'Cammina e degusta' organizzata da IF - Imola Faenza tourism company permette di scoprire l'Autodromo di Imola e degustare vini locali in quattro sabati di dicembre. Visite guidate esclusive e degustazioni in un'esperienza unica a 30 euro a persona. Prenotazione online obbligatoria.