’Camminando insieme’. Il Cineforum riparte con ’Goodbye Julia’

Riparte il Cineforum dell’Associazione Camminando Insieme organizzato con la collaborazione di Cinema Teatro Jolly e Amnesty International, e patrocinato dal Comune di Castel San Pietro. Domani alle 21, con replica lunedì 3 febbraio alle 18,30, sarà proiettato al Jolly (in via Matteotti 99) “Goodbye Julia”, film di esordio del regista sudanese Mohamed Kordofani, con presentazione e dibattito con il pubblico. "Il film è uscito pochi mesi fa ed ha già avuto risonanza internazionale! – sottolinea Camminando Insieme –. Il film, attraverso la storia di due donne, diverse per classe sociale e religione, offre uno spaccato della complessa situazione del Paese, permettendoci di ampliare la nostra conoscenza della realtà del vecchio, grande continente africano. Come per ogni film del cineforum, sarà possibile avere un coupon per una riduzione del prezzo del biglietto, rivolgendosi all’associazione Camminando Insieme". Per ulteriori informazioni e richiesta coupon telefonare al 347-7925323 (Rossana Ventura). I successivi due film del Cineforum saranno giovedì 20 febbraio “Leggere Lolita a Teheran” e giovedì 20 marzo “La treccia”, entrambi tratti da omonimi romanzi. Oltre a questi tre film, l’Associazione Camminando Insieme organizza la proiezione al Jolly di due film/documentari sulla situazione a Gaza. Il primo, in programma sabato 8 febbraio alle 17, è “No other land”.