Camminata da record Raccolti tremila euro da donare all’Ausl per un mammografo

Edizione numero sette da record per la ‘Camminata sotto le Stelle’ di Dozza. L’appuntamento benefico e solidale, partito la sera dell’8 giugno dal cuore del borgo, ha radunato ben 540 partecipanti per un incasso totale di 2.700 euro. Uno straordinario successo organizzativo per il gruppo di donne del paese ‘Rina e le sue amiche’ guidato da Rina Sperindio e Nadia Nanni. Una realtà di volontariato, fondata nel 2010, che con impegno ha già contribuito ad alimentare diverse donazioni all’Ausl di Imola. Risorse, raccolte durante ‘Stradozza delle Donne’ e ‘Camminata sotto le Stelle’, usate soprattutto per l’acquisto di strumentazioni e attrezzature mediche all’avanguardia per lo screening e la prevenzione tumorale nelle donne. Ma anche un moderno elettrobisturi di precisione da oltre 12mila euro. "Tutto è filato liscio grazie anche al meteo – raccontano Rina e Nadia –. Un colpo d’occhio meraviglioso condito dalla straordinaria generosità dei partecipanti. I proventi serviranno per donare un mammografo per lo screening della mammella alla Casa della Comunità di Castel San Pietro-Dozza". Tanti sorrisi, divertimento e un po’ di sano movimento fisico lungo quelle stradine e cavedagne di campagna che circondano l’antico abitato medievale. Una fatica ripagata dalla festa finale in piazza Zotti a colpi di crostata, ciambella, pizza, crescentine, buon vino e musica. "Grazie ai partner Forno Berti, Berti Pasticceria e Pasticceria Salt – elencano le due donne –. Senza dimenticare le cantine Assirelli Vittorio, Mazzolani e Biagi e Fratelli Gandolfi. Ma pure l’amico Giuseppe Corvino per la musica, il municipio guidato dal sindaco Luca Albertazzi (era presente al via mezza giunta, ndr) coi suoi volontari, l’Ausl capeggiata dal dg Andrea Rossi, la Protezione Civile arrivato da Mordano, l’Assistenza Paolina, la Dozzese Calcio ed i tanti sponsor sostenitori".