Camminata fra gli olivi, aperte le prenotazioni

Aperte le prenotazioni per l’affascinante esperienza della Camminata tra gli Olivi a Liano, immersi nel verde delle colline castellane, organizzata domenica 29 ottobre dall’amministrazione comunale in occasione della settima edizione della Giornata nazionale, promossa dall’Associazione Città dell’Olio, di cui Castel San Pietro Terme fa parte dal 2020 ( www.camminatatragliolivi.it).

Il ritrovo è alle ore 14,15 alla Tenuta del Castellazzo, L’olio di Liano, in via Tanari 5586A, Castel San Pietro Terme. La partenza è alle ore 14,30. Il percorso è facile e accessibile per tutte le età, della lunghezza di circa 2 chilometri e della durata di 60 minuti. Al rientro, alle 15,45 ci sarà una degustazione di olio.

L’evento gratuito ma i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione, scrivnedo all’email ufficioturismo@comune.castelsanpietroterme.bo.it o telefondao al numero 051 6954 - 112 - 159 - 150.