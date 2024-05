Camminata per la salute con le farmacie

Attività fisica e benessere all’aria aperta per uno stile di vita sano. E’ questa la ricetta vincente della ‘Camminata della salute’, iniziativa organizzata dalle farmacie comunali di Medicina targate Sfera insieme all’associazione PerLe Donne e alla onlus ‘Io Vivrò’, patrocinata dal municipio locale. Un appuntamento giunto alla settima edizione e in programma lungo le vie della città nella mattinata di domenica 19. Una camminata non competitiva, con ritrovo alle ore 9 presso la farmacia comunale Centrale di via Fornasini, con giro di boa al campo sportivo di Villa Fontana. Qui, l’opportunità di testare alcuni prodotti salini per reidratare l’organismo prima di tornare al punto di partenza. In omaggio a tutti i partecipanti, fino a esaurimento scorte, una sacchetta sportiva. E’ gradita la prenotazione presso la farmacia comunale Centrale.