Camminata sotto le stelle al top. Oltre tremila euro per l’Ausl

Record di partecipanti e di fondi raccolti per la nona edizione, e ultimo atto, della Camminata sotto le Stelle di Dozza. I numeri parlano chiaro: più di 3mila euro destinati a sostenere la salute della comunità e 600 persone al via, tra loro anche un bimbo di 50 giorni in braccio alla sua mamma.

Si è chiuso in bellezza l’impegno organizzativo di Rina Sperindio e delle sue amiche da tempo schierate in prima linea per alimentare donazioni a favore della miglioria delle strutture sanitarie del territorio. Un’impresa su tutte: l’attività del mammografo digitale per lo screening del tumore alla mammella materializzata anche grazie ai proventi della Camminata sotto le Stelle e della Stradozza delle Superdonne.

"Raccogliere più di 3mila euro con il record di partecipanti dimostra il forte spirito di solidarietà della comunità e l’impegno costante verso il bene collettivo – ha detto la direttrice generale dell’Azienda Usl di Imola Agostina Aimola –. La capacità di Rina e delle sue amiche (premiate con un omaggio floreale, ndr) di coinvolgere le persone è un esempio straordinario di partecipazione attiva". Commossa la Sperindio: "È stato un viaggio bellissimo, fatto di amicizia, solidarietà e impegno – ha sottolineato –. Vedere tutte queste persone unirsi a noi per sostenere una causa così importante è stato un dono prezioso".