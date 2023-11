Camminata viola per la ricerca L'Autodromo di Monza si tinge di viola per sostenere l'associazione "Nastro Viola" che lotta contro il tumore al pancreas. Domenica 3 Dicembre, camminata in pista per raccogliere fondi per la ricerca. Donazioni anche senza maglietta. Un'occasione per fare chiarezza sulla malattia.