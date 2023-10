Camminate tra gli olivi, doppio itinerario tra la natura

Doppio appuntamento in occasione della Giornata nazionale dedicata alla Camminata tra gli Olivi, promossa dall’Associazione Città dell’Olio. Nella mattina di domenica è in programma l’itinerario “Palazzo di Varignana”, che invita a vivere l’esperienza della passeggiata tra gli uliveti e il piccolo borgo di Varignana sulle colline castellane. L’iniziativa prevede due turni. Il primo a partire dalle 9,30 e il secondo dalle 10,30. Il punto di ritrovo è in via Ca’ Venturoli 720, a Varignana presso Oliveto sul Lago. Il percorso è facile, della lunghezza di 3 chilometri e della durata di 2 ore. Al termine di entrambi i turni ci sarà una degustazione gratuita degli oli extravergine di Palazzo di Varignana. A seguire c’è la possibilità di fermarsi per pranzo all’Oliveto sul Lago e alla cantina dell’azienda agricola. Nel pomeriggio si potrà partecipare a un’altra suggestiva camminata fra gli olivi, che si svolgerà a Liano, immersi nel verde delle colline castellane. Il ritrovo è alle ore 14,15 alla Tenuta del Castellazzo, L’olio di Liano, in via Tanari 5586A. La partenza è alle 14,30. Per prenotare ufficioturismo@comune.castelsanpietroterme.bo.it - 051 6954-112-159-15.