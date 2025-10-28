Campagna abbonamenti per il teatro Stignani

Dopo la prima settimana dedicata alle riconferme di turno e posto, il teatro Stignani entra nel vivo della campagna abbonamenti. Da sabato 1 a martedì 4 novembre la biglietteria di via Verdi sarà infatti riservata agli abbonati della scorsa stagione che desiderano cambiare giornata o migliorare il proprio posto. Il cambio può essere effettuato solo al botteghino, aperto dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 16 alle 19, con un’apertura straordinaria sabato primo novembre dalle 9 alle 15 (mangiacoda attivo già dalle 7 per gestire l’affluenza).

La nuova stagione porta con sé una novità importante: una serata in più per ogni spettacolo, con l’introduzione del turno del martedì. Le repliche saliranno così da sei a sette, ampliando la disponibilità dei posti migliori. Restano invece invariati i prezzi degli abbonamenti, che continuano a rappresentare la formula più conveniente. Dai 70 euro per gli under 20 fino ai 225 euro della platea, il carnet comprende nove titoli invece di otto, includendo anche spettacoli a prezzo speciale come il musical Tootsie con Paolo Conticini. Chi preferisce la massima flessibilità può scegliere l’abbonamento ‘libero’, che consente di variare serata di volta in volta, con un costo aggiuntivo di 30 euro a stagione. I nuovi abbonamenti saranno invece disponibili dall’8 al 12 novembre.

La stagione 2024-2025 si preannuncia ricca: da Amadeus con Ferdinando Bruni e Daniele Fedeli a Rumori fuori scena, fino a Il gabbiano di Cechov con Giuliana De Sio e Filippo Dini, passando per La guerra com’è di Gino Strada interpretata da Elio Germano (nella foto) e La cosmicomica vita di Q con Luca Marinelli.