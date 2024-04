Campagna contro la violenza di genere. Manifesti per sensibilizzare i cittadini

"Per chi ti sei vestita così? Sei proprio una zoccola": ‘Se te lo dice è violenza’, ‘Se lo dici è violenza’. Il quarto manifesto della campagna regionale per il contrasto alla violenza di genere è già nelle strade e nelle piazze delle principali città del territorio emiliano-romagnolo, Imola compresa. Il messaggio è stampato in doppia versione: quella rivolta alle donne che la violenza la subiscono e un’altra che invece parla agli uomini che la agiscono. Di conseguenza, se per le donne che ricevono quelle frasi l’invito è di rivolgersi ai centri antiviolenza, per gli uomini è di contattare i centri per uomini maltrattanti attivi sul territorio regionale. I manifesti (12 quelli della campagna iniziata a gennaio) saranno affissi fino a dicembre nei tabelloni pubblicitari dei comuni con popolazione superiore a 30mila abitanti. Attiva anche la collaborazione di Anci Emilia-Romagna, che ha invitato tutti i Comuni della regione a diffondere negli spazi da loro gestiti, nelle bacheche comunali e delle biblioteche e dove ritengano utile i materiali della campagna. Quello della violenza sulle donne è un fenomeno tristemente presente anche nel circondario. Secondo i dati forniti a fine 2023 della polizia di Stato, in occasione della Giornata internazionale dedicata al tema, lo scorso anno il commissariato di via Mazzini ha raccolto una denuncia per tentato omicidio (un ragazzo con problemi psichiatrici che ha accoltellato la madre); otto denunce per violenza sessuale (di cui una contro ignoti); dodici per maltrattamenti in famiglia (in aumento); otto per lesioni personali; otto per atti persecutori e due per minacce. Ne sono scaturiti tre allontanamenti dalla casa familiare (tramutato poi in arresto), altrettanti divieti di avvicinamento e comunicazione con la parte offesa e vari ammonimenti.

Nei primi undici mesi del 2023, l’Asp ha accolto 37 donne vittime di violenza (ma solo 15 hanno deciso di denunciare). Il 27% ha tra i 18 e i 29 anni, il 26% tra i 30 e i 39 anni, il 21% tra i 40 e i 49 anni e il 16% (in aumento) più di 50 anni. L’autore della violenza è nella stragrande maggioranza dei casi il coniuge (24 casi) o il convivente (6). Trama di Terre ha accolto nei primi dieci mesi dello scorso anno 111 donne vittime di violenza maschile, di cui 46 per la prima volta. E registra come tutti gli indicatori siano in preoccupante aumento.