"Campagna sul Cau, quanto è costata?"

"La Regione dica quanto ha speso per la campagna informativa secondo cui il Cau di Imola (uno dei Centri di assistenza all’urgenza aperti Emilia-Romagna, ndr) è attivo 24 ore su 24 quando, invece, funziona solo 12 ore". A chiedere spiegazione sui costi di quella che viene definita "informazione erronea" data ai cittadini, in relazione appunto alla struttura inaugurata lo scorso dicembre all’ospedale vecchio, è il consigliere regionale leghista, Daniele Marchetti. "È fondamentale garantire un’informazione accurata e affidabile ai cittadini – sottolinea Marchetti –, soprattutto quando si tratta di servizi essenziali per la salute pubblica".