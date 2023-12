Campagna vaccinale, Cappello critica: "Il Covid dilaga, si poteva fare di più"

"È vero che il vaccino non è obbligatorio, ma una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza e, soprattutto, di vaccinazione nelle strutture pubbliche e in ospedale, doveva essere tempestivamente organizzata. La sanità non si può gestire con approssimazione". A dirlo è Carmen Cappello, referente del gruppo civico rappresentato oggi in Consiglio comunale da Renato Dalpozzo, commentando la situazione Covid in città.

"Nell’ultima settimana a Imola il virus sta dilagando – fa notare l’esponente di opposizione –. E a farne le spese sono soprattutto i soggetti fragili, anziani e malati e oncologici che sono stati vaccinati contro l’influenza, ma non contro il Covid. Nella noncuranza generale, un focolaio è scoppiato alla Cra Venturini, dove il 90 per cento degli ospiti sono affetti da Covid e alcuni casi gravi sono stati trasferiti all’ospedale".

Proprio al Santa Maria della Scaletta, anche secondo quanto emerso dai dati diffusi nei giorni scorsi dalla Regione, i numeri sono in aumento. "La situazione è quasi al collasso – taglia corto Cappello –. Tutti e tre i posti della rianimazione riservati ai malati di Covid sono occupati; e in tutti i reparti i positivi si contano a decine". E dunque, "come si è arrivati a questa situazione, che purtroppo conta già delle vittime?", domanda la civica. E rilancia: "Perché i medici di base che assistono gli anziani nella Cra Venturini non hanno vaccinato gli ospiti anche con l’anti-Covid, oltre che con l’antinfluenzale?".

Eppure i vaccini non mancano. "Le celle frigorifere della nostra Ausl ne sono piene – ricorda sempre Cappello –, ma nessuno li somministra perché l’Ausl non ha coinvolto i medici di base, che vengono pagati soltanto per somministrare il vaccino antinfluenzale, non per quello anti-Covid". In altre parole, secondo l’ex candidata sindaca oggi esponente di opposizione, "c’è stata una sottovalutazione della contagiosità del virus e delle conseguenze, ancora gravi, che esso comporta per gli anziani e i soggetti già deboli. Possibile – conclude Cappello – che si debba arrivare a contare i morti per rendersi conto del problema? L’esperienza non ha insegnato nulla a Regione e Ausl?".

Nel frattempo dopo i buoni riscontri a Imola, l’Ausl organizza un altro open day vaccinale. Oggi a Castel San Pietro dalle 8 alle 14, al piano terra della Casa della Comunità.